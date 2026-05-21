Тошкентдаги Рус уйининг 25 йиллиги: ёшлар, янги технологиялар ва режалар
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Рус уйининг 25 йиллигига бағишланган матбуот анжуманида таълим, ёшлар лойиҳалари, рус тилидаги адабиётлар тақдимоти ва Самарқандда Рус уйини очиш режалари ҳақида сўз юритилди.
2026-05-21T17:02+0500
Тошкентдаги Рус уйи 25 йил давомида Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуманитар, маданий ва таълим ҳамкорлигининг муҳим майдонига айланди.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
халқаро матбуот марказида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Чорак аср давомида Рус уйи Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги гуманитар ва маданий ҳамкорликнинг асосий майдонларидан бирига айланди. Шу билан бирга, иш шакллари сезиларли даражада ўзгарди. Бугунги кунда эътибор марказида технологиялар, сунъий интеллект, интерактив лойиҳалар ва ёшлар ташаббуслари турибди.
"Ёшлар ўзлари қўнғироқ қилишади, ёзишади, иштирок этишни хоҳлашади. Бу биз тўғри йўлдан бораётганимизни кўрсатади", - деди ваколатхона раҳбари.
Таълим лойиҳаларига катта эътибор қаратилмоқда. Ҳар йили ўтказиладиган "Россия таълими" кўргазма-ярмаркаси энг йирикларидан бири бўлиб қолмоқда, унда 40 тага яқин Россия олий ўқув юртлари иштирок этмоқда.
Унга ҳар йили Ўзбекистоннинг барча ҳудудларидан беш мингга яқин ўқувчи ва талаба ташриф буюради. Старосельскаянинг сўзларига кўра, кўргазма бўлажак абитуриентларга университетлар билан танишиш ва кейинги таълим йўналишини танлашда ёрдам беради.
Россотрудничество ваколатхонаси фаолияти аллақачон пойтахтдан ташқарига чиққан. Таълим, волонтёрлик ва ёшлар лойиҳаларида Самарқанд, Бухоро ва мамлакатнинг бошқа ҳудудлари аҳолиси фаол иштирок этмоқда.
Кўплаб ёшлар грант дастурларига мустақил равишда ариза топшириб, ўз лойиҳаларини ҳимоя қилиш учун Тошкентга келишмоқда.
Таълим муассасаларини қўллаб-қувватлаш дастурлари ҳам давом этмоқда. Ўтган ҳафтанинг ўзида талабаларга мингга яқин китоб топширилди. Умуман олганда, Рус уйи ҳар йили Ўзбекистон мактаблари ва олий ўқув юртларига беш минг нусхагача рус тилидаги адабиётларни юборади.
Старосельскаянинг сўзларига кўра, китоблар таълим муассасаларининг ўз талаблари асосида танланади: мактабларга кутубхоналар учун нашрлар, ўқитувчиларга услубий адабиётлар, университетларга эса махсус ўқув материаллари керак.
Россотрудничествонинг минтақалардаги иштирокини кенгайтириш ҳақидаги саволга жавоб берар экан, ваколатхона раҳбари Самарқандда Рус уйини очиш имконияти кўриб чиқилаётганини маълум қилди.
“2027 йилга шундай режалар бор. Аммо мос бинони танлаш ва барча зарур келишувлардан ўтиш керак”, — деди Старосельская.
Батафсил маълумотни видеомизда кўринг.