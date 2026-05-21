Эксперт: рақамли паспортлар қоғоз ҳужжатсиз саёҳат қилиш имконини беради
M360 Eurasia 2026 форумида электрон паспортлар ва рақамли имзони ўзаро тан олиш масаласи муҳокама қилинди. Бу қоғоз ҳужжатсиз саёҳат ва халқаро тендерларда иштирок этиш имконини беради.
2026-05-21T13:24+0500
Электрон паспортлар ва рақамли имзонинг мамлакатлар ўртасида тан олиниши келажакда фуқаролар учун қоғоз ҳужжатларсиз саёҳат қилиш, бизнес учун эса халқаро тендерларда иштирок этиш имкониятларини кенгайтириши мумкин. Бу ҳақда Самарқандда бўлиб ўтаётган M360 Eurasia 2026 форумида сўз юритилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Таъкидланишича, бундай ечимлар фуқаролар учун халқаро сафарларни осонлаштириши, компаниялар учун эса трансчегаравий хизматлар ва тендерларда иштирок этиш имкониятларини кенгайтириши мумкин.
Алоқа соҳасидаги минтақавий ҳамдўстлик бош директори Алексей Бородиннинг айтишича, замонавий технологиялар, жумладан, сунъий интеллект одамлар учун очиқ бўлиши керак. Шу билан бирга, улар миллий қонунлар ва хавфсизлик стандартларига мос жорий этилиши зарур.
Бородиннинг таъкидлашича, Самарқанддаги рақамли форум нафақат Евроосиё, балки узоқ хориж мамлакатлари мутахассисларини ҳам бирлаштирди.
M360 Eurasia 2026 форумида турли мамлакатлар экспертлари рақамлаштириш, сунъий интеллект, телекоммуникация инфратузилмаси ва янги рақамли хизматларни иқтисодиёт ҳамда ижтимоий ҳаётга жорий этиш истиқболларини муҳокама қилмоқда. Форум GSMA платформаси доирасида ўтказилмоқда ва Самарқандда 20–21 май кунлари бўлиб ўтади