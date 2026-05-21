“Даладан дастурхонгача”: озиқ-овқат хавфсизлиги халқаро талаблар асосида назорат қилинади
Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги, фитосанитария ва ветеринария соҳаларида ягона давлат бошқаруви ва назорат тизими жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 21 май — Sputnik. Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги “даладан дастурхонгача” тамойили асосида ягона тизимда назорат қилинади.Бу президентнинг “Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги, фитосанитария ва ветеринария соҳаларида ягона давлат бошқаруви ва назорат тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида белгиланди.Ҳужжатнинг асосий мақсади — соҳага масъул идораларнинг бир-бирини такрорловчи вазифаларини мақбуллаштириш ва озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги устидан ягона назорат тизимини йўлга қўйиш.Шунингдек, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузурида Чорвачилик ва яйлов хўжалигини ривожлантириш агентлиги фаолият бошлайди.Амалдаги санитария қоидалари эса Codex Alimentarius, Бутунжаҳон ҳайвонлар соғлиғини ҳимоя қилиш ташкилоти ва Ўсимликлар карантини ва ҳимояси бўйича халқаро конвенция талабларига мувофиқлаштирилади.2027 йилдан озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги айрим функциялар босқичма-босқич хусусий секторга ўтказилади.Қўмита ҳузурида Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги институти ҳам ташкил этилади.
