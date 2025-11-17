Озиқ-овқат маҳсулотларига санитария-эпидемиологик хулоса олиш тартиби янгиланди

https://sputniknews.uz/20251117/oziq-ovqat-sanitariya-xulosa-tartib-53529214.html
Ҳукумат қарори билан озиқ-овқат маҳсулотлари учун санитария-эпидемиологик хулоса олиш тартиби белгиланди. Хулоса 3 йилга берилади, QR-код орқали тасдиқланади ва ЯИДХП ёки Давлат хизматлари марказлари орқали 1 иш кунида топширилади
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотларига санитария-эпидемиологик хулоса бериш тартиби белгилаб берилди. Ҳукумат қарори билан мазкур жараённи тартибга солувчи маъмурий регламент тасдиқланди.Регламентга кўра, санитария-эпидемиологик хулоса 3 йил муддатга берилади.Ушбу хулоса четдан олиб келинаётган маҳсулотга — маҳсулотнинг яроқлилик даврига, яроқлилик муддати кўрсатилмаган ҳолларда эса — муддат белгиланмасдан берилади.Санитария-эпидемиологик хулоса қуйидаги ҳолатларда олиниши лозим:Хулоса Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси томонидан QR-код орқали тасдиқланади ва 1 иш кунида ариза берувчининг шахсий кабинетига юборилади.
Регламент санитария-эпидемиологик хулоса бериш тартибини, хулоса муддатини ва уни олиш талаб этиладиган ҳолатларни белгилайди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik
. Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотларига санитария-эпидемиологик хулоса бериш тартиби белгилаб берилди. Ҳукумат қарори билан мазкур жараённи тартибга солувчи маъмурий регламент тасдиқланди
.
Регламентга кўра, санитария-эпидемиологик хулоса 3 йил муддатга берилади.
Ушбу хулоса четдан олиб келинаётган маҳсулотга — маҳсулотнинг яроқлилик даврига, яроқлилик муддати кўрсатилмаган ҳолларда эса — муддат белгиланмасдан берилади.
Санитария-эпидемиологик хулоса қуйидаги ҳолатларда олиниши лозим:
янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилганда;
ишлаб чиқарилаётган маҳсулот таркиби ўзгарганда;
технологик жараён, жиҳоз ёки жамланмалар ўзгарганда;
тажриба учун ишлаб чиқарилган маҳсулотларга;
республика ҳудудига олиб кириладиган озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларига;
маҳсулот ишлаб чиқариш учун берилган санитария-эпидемиологик хулосанинг амал қилиш муддати тугаганда.
Ариза берувчи хизматдан Давлат хизматлари марказлари ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали электрон тарзда фойдаланиши мумкин.
Хулоса Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси томонидан QR-код орқали тасдиқланади ва 1 иш кунида ариза берувчининг шахсий кабинетига юборилади.