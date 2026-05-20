Ўзбекистонда ислом банкинги учун кадрлар етишмаяпти — Нўъмонов
Ўзбекистонда ислом банкинги соҳасида кадрлар етишмовчилиги сезилмоқда. Бахром Нумоновга кўра, банк маҳсулотлари шариат талабларига мос бўлиши ва шариат кенгаши формал тузилмага айланмаслиги керак.
2026-05-20T18:41+0500
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Ўзбекистонда ислом банкинги соҳасида кадрлар етишмовчилиги кучли сезилмоқда. Бу ҳақда Ислом молияси ва такафул ассоциацияси кенгаши раиси Баҳром Нўъмонов ПЛАС-Форум доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Нўъмоновнинг сўзларига кўра, ислом банкида маҳсулот яратилаётганда банкирлар шариат кенгаши фикрини инобатга олиши ва битимларни шариат талабларига мувофиқ тузиши керак.Эксперт шариат кенгашини формал тузилма сифатида қабул қилиш мумкин эмаслигини таъкидлади.Мутахассиснинг айтишича, ислом банкинги ривожи учун нафақат янги маҳсулотлар, балки соҳани тушунадиган малакали кадрлар ҳам зарур.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik
. Ўзбекистонда ислом банкинги соҳасида кадрлар етишмовчилиги кучли сезилмоқда. Бу ҳақда Ислом молияси ва такафул ассоциацияси кенгаши раиси Баҳром Нўъмонов ПЛАС-Форум доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Нўъмоновнинг сўзларига кўра, ислом банкида маҳсулот яратилаётганда банкирлар шариат кенгаши фикрини инобатга олиши ва битимларни шариат талабларига мувофиқ тузиши керак.
Эксперт шариат кенгашини формал тузилма сифатида қабул қилиш мумкин эмаслигини таъкидлади.
“Бу ислом банкингидаги жуда муҳим тузилмадир. Агар мижозда маҳсулот фақат номига исломий деган таассурот пайдо бўлса, ишонч дарҳол йўқолади”, — деди у.
Мутахассиснинг айтишича, ислом банкинги ривожи учун нафақат янги маҳсулотлар, балки соҳани тушунадиган малакали кадрлар ҳам зарур.