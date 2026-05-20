Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260520/uzbekistan-islom-banking-57726596.html
Ўзбекистонда ислом банкинги учун кадрлар етишмаяпти — Нўъмонов
Ўзбекистонда ислом банкинги учун кадрлар етишмаяпти — Нўъмонов
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ислом банкинги соҳасида кадрлар етишмовчилиги сезилмоқда. Бахром Нумоновга кўра, банк маҳсулотлари шариат талабларига мос бўлиши ва шариат кенгаши формал тузилмага айланмаслиги керак.
2026-05-20T18:41+0500
2026-05-20T18:41+0500
ўзбекистон
форум
банк
молиялаштириш
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57726387_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_bb1885a47f0f25c52f0bf4bfbecbdf78.jpg
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Ўзбекистонда ислом банкинги соҳасида кадрлар етишмовчилиги кучли сезилмоқда. Бу ҳақда Ислом молияси ва такафул ассоциацияси кенгаши раиси Баҳром Нўъмонов ПЛАС-Форум доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Нўъмоновнинг сўзларига кўра, ислом банкида маҳсулот яратилаётганда банкирлар шариат кенгаши фикрини инобатга олиши ва битимларни шариат талабларига мувофиқ тузиши керак.Эксперт шариат кенгашини формал тузилма сифатида қабул қилиш мумкин эмаслигини таъкидлади.Мутахассиснинг айтишича, ислом банкинги ривожи учун нафақат янги маҳсулотлар, балки соҳани тушунадиган малакали кадрлар ҳам зарур.
https://sputniknews.uz/20260514/uzbekistan-indonesia-islom-moliya-muhokama-57558962.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/14/57726387_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_421b0f2e66099c70cd369a73b232aca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, форум, банк, молиялаштириш, иқтисод
ўзбекистон, форум, банк, молиялаштириш, иқтисод

Ўзбекистонда ислом банкинги учун кадрлар етишмаяпти — Нўъмонов

18:41 20.05.2026
© telegram sputnikuzbekistanПри создании продуктов в исламском банке нужно учитывать мнение шариатского совета и структурировать сделки в соответствии с нормами шариата
При создании продуктов в исламском банке нужно учитывать мнение шариатского совета и структурировать сделки в соответствии с нормами шариата - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2026
© telegram sputnikuzbekistan
Oбуна бўлиш
Ислом молияси соҳасида маҳсулотлар шариат талабларига мос бўлиши керак. Мутахассисга кўра, бозорда кадрлар етишмовчилиги ҳам жиддий муаммо бўлиб қолмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Ўзбекистонда ислом банкинги соҳасида кадрлар етишмовчилиги кучли сезилмоқда. Бу ҳақда Ислом молияси ва такафул ассоциацияси кенгаши раиси Баҳром Нўъмонов ПЛАС-Форум доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Нўъмоновнинг сўзларига кўра, ислом банкида маҳсулот яратилаётганда банкирлар шариат кенгаши фикрини инобатга олиши ва битимларни шариат талабларига мувофиқ тузиши керак.
Эксперт шариат кенгашини формал тузилма сифатида қабул қилиш мумкин эмаслигини таъкидлади.
“Бу ислом банкингидаги жуда муҳим тузилмадир. Агар мижозда маҳсулот фақат номига исломий деган таассурот пайдо бўлса, ишонч дарҳол йўқолади”, — деди у.
Мутахассиснинг айтишича, ислом банкинги ривожи учун нафақат янги маҳсулотлар, балки соҳани тушунадиган малакали кадрлар ҳам зарур.
Встреча Ильзата Касимова с директором по инвестициям Агентства по управлению финансами хаджа Индонезии Индрой Гунаваном - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2026
Ўзбекистон ва Индонезия исломий молия ва зиёрат туризмини муҳокама қилди
14 Май, 11:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0