Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украинада президент сайловлари 2027 йил баҳорида бўлиши мумкин — Подоляк шартларни айтди
Украинада президент сайловлари 2027 йил баҳорида бўлиши мумкин — Подоляк шартларни айтди
Михаил Подоляк Украинада сайловлар 2027 йил баҳорида ўтказилиши мумкинлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, бунинг учун узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш ва камида уч ойлик тайёргарлик зарур.
2026-05-20T18:19+0500
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Владимир Зеленский идораси маслаҳатчиси Михаил Подоляк Украинада сайловлар 2027 йил баҳорида ўтказилиши мумкинлигини айтди. У бу ҳақда Украинанинг "Апостроф TV" YouTube каналига берган интервьюсида маълум қилди. Бироқ у овоз беришни ўтказиш учун бир қатор шартлар кераклигини таъкидлади. Подолякнинг сўзларига кўра, аввало узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш режими ўрнатилиши лозим. Шундан кейин сайлов жараёнини бошлаш ва тайёргарлик кўриш учун камида уч ой вақт талаб этилади.Шу тариқа, Киев сайловларнинг ўтказилишини қисқа муддатли сулҳ билан эмас, барқарор ва узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш билан боғламоқда. Аввалроқ Подоляк овоз бериш ва сайлов кампанияси вақтида "ракета ва дронлар учмаслиги" кераклигини ҳам айтган эди.Зеленский 2019 йилда Украина президенти этиб сайланган. Унинг беш йиллик ваколат муддати 2024 йил майида якунланган, аммо мамлакатда ҳарбий ҳолат амал қилаётгани сабаб президент сайлови ўтказилмаган. Ҳарбий ҳолат Украинада сайловлар ўтказишни тақиқлайди.АҚШ президенти Дональд Трамп аввалроқ Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини айтган ва Зеленскийни "сайловсиз диктатор" деб атаган эди.
© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во время интервью в Киеве 16 февраля 2023 года.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк во время интервью в Киеве 16 февраля 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.05.2026
Зеленский идораси маслаҳатчиси Михаил Подоляк Украинада сайловлар 2027 йил баҳорида ўтказилиши мумкинлигини айтди. Бунинг учун узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш керак.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Владимир Зеленский идораси маслаҳатчиси Михаил Подоляк Украинада сайловлар 2027 йил баҳорида ўтказилиши мумкинлигини айтди. У бу ҳақда Украинанинг “Апостроф TV” YouTube каналига берган интервьюсида маълум қилди.
Бироқ у овоз беришни ўтказиш учун бир қатор шартлар кераклигини таъкидлади. Подолякнинг сўзларига кўра, аввало узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш режими ўрнатилиши лозим. Шундан кейин сайлов жараёнини бошлаш ва тайёргарлик кўриш учун камида уч ой вақт талаб этилади.
Украина ОАВлари келтирган интервьюда Подоляк бу жараён 2026 йил баҳори ёки кузида амалга ошмаслигини айтган. Унинг баҳолашича, зарур шароитлар камида жорий йил қишигача шаклланмайди.
Шу тариқа, Киев сайловларнинг ўтказилишини қисқа муддатли сулҳ билан эмас, барқарор ва узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш билан боғламоқда. Аввалроқ Подоляк овоз бериш ва сайлов кампанияси вақтида “ракета ва дронлар учмаслиги” кераклигини ҳам айтган эди.
Зеленский 2019 йилда Украина президенти этиб сайланган. Унинг беш йиллик ваколат муддати 2024 йил майида якунланган, аммо мамлакатда ҳарбий ҳолат амал қилаётгани сабаб президент сайлови ўтказилмаган. Ҳарбий ҳолат Украинада сайловлар ўтказишни тақиқлайди.
АҚШ президенти Дональд Трамп аввалроқ Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини айтган ва Зеленскийни “сайловсиз диктатор” деб атаган эди.
