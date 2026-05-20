Украинада президент сайловлари 2027 йил баҳорида бўлиши мумкин — Подоляк шартларни айтди
Михаил Подоляк Украинада сайловлар 2027 йил баҳорида ўтказилиши мумкинлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, бунинг учун узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш ва камида уч ойлик тайёргарлик зарур.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik
. Владимир Зеленский идораси маслаҳатчиси Михаил Подоляк Украинада сайловлар 2027 йил баҳорида ўтказилиши мумкинлигини айтди. У бу ҳақда Украинанинг “Апостроф TV” YouTube каналига берган интервьюсида маълум қилди
Бироқ у овоз беришни ўтказиш учун бир қатор шартлар кераклигини таъкидлади. Подолякнинг сўзларига кўра, аввало узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш режими ўрнатилиши лозим. Шундан кейин сайлов жараёнини бошлаш ва тайёргарлик кўриш учун камида уч ой вақт талаб этилади.
Украина ОАВлари келтирган интервьюда Подоляк бу жараён 2026 йил баҳори ёки кузида амалга ошмаслигини айтган. Унинг баҳолашича, зарур шароитлар камида жорий йил қишигача шаклланмайди.
Шу тариқа, Киев сайловларнинг ўтказилишини қисқа муддатли сулҳ билан эмас, барқарор ва узоқ муддатли ўт очишни тўхтатиш билан боғламоқда. Аввалроқ Подоляк овоз бериш ва сайлов кампанияси вақтида “ракета ва дронлар учмаслиги” кераклигини ҳам айтган эди.
Зеленский 2019 йилда Украина президенти этиб сайланган. Унинг беш йиллик ваколат муддати 2024 йил майида якунланган, аммо мамлакатда ҳарбий ҳолат амал қилаётгани сабаб президент сайлови ўтказилмаган. Ҳарбий ҳолат Украинада сайловлар ўтказишни тақиқлайди.
АҚШ президенти Дональд Трамп аввалроқ Украинада сайловлар ўтказиш зарурлигини айтган ва Зеленскийни “сайловсиз диктатор” деб атаган эди.