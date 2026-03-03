https://sputniknews.uz/20260303/zelenskyy-ukraine-saylovlar-bayonot-56077578.html
Зеленский Украина президенти сайловлари қачон ўтказилиши ва номзодлиги ҳақида баёнот берди
Владимир Зеленский Украинада сайловлар вақтинчалик сулҳ даврида эмас, балки уруш тўлиқ тугаганидан кейин ўтказилишини билдирди. У ўз номзодини қўйишига ишончи комил эмаслигини айтди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Владимир Зеленский Украина можаро тўлиқ тугаганидан кейингина сайловлар ўтказишга тайёр бўлишини билдирди.Италиянинг "Corriere della Sera" газетасига берган интервьюсида у сайловлар вақтинчалик сулҳ шароитида эмас, балки уруш якунланганидан сўнг ўтказилишини таъкидлади.Шу билан бирга, Зеленский кейинги президентлик сайловларида ўз номзодини қўйишига ишончи комил эмаслигини айтди.Февраль ойида "Axios" порталига берган интервьюсида у президентлик сайловлари можарони тугатиш бўйича келишув юзасидан референдум билан бир вақтда ўтказилиши мумкинлигини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, агар овоз бериш ўт очиш тўхтатилган шароитда ташкил этилса, номзод бўлиши эҳтимоли бор.Украинада сайловлар ўтказиш зарурлиги ҳақида 2025 йил декабрида АҚШ президенти Дональд Трамп билдирган. У аввалроқ Зеленскийни “сайловсиз диктатор” деб атаб, унинг рейтинги 4 фоизга тушганини айтган эди.2024 йил 20 май куни Зеленскийнинг ваколат муддати якунланган. У сайловларни ўтказишга тайёрлигини билдирган, бироқ АҚШ ва Европа иттифоқчиларидан овоз бериш хавфсизлигини таъминлашни талаб қилган.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Владимир Зеленский Украина можаро тўлиқ тугаганидан кейингина сайловлар ўтказишга тайёр бўлишини билдирди
.
Италиянинг "Corriere della Sera" газетасига берган интервьюсида у сайловлар вақтинчалик сулҳ шароитида эмас, балки уруш якунланганидан сўнг ўтказилишини таъкидлади.
Шу билан бирга, Зеленский кейинги президентлик сайловларида ўз номзодини қўйишига ишончи комил эмаслигини айтди.
Февраль ойида "Axios" порталига берган интервьюсида у президентлик сайловлари можарони тугатиш бўйича келишув юзасидан референдум билан бир вақтда ўтказилиши мумкинлигини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, агар овоз бериш ўт очиш тўхтатилган шароитда ташкил этилса, номзод бўлиши эҳтимоли бор.
“Мен ўз номзодимни қўйишимга умуман ишончим комил эмас”, — деди Зеленский.
Украинада сайловлар ўтказиш зарурлиги ҳақида 2025 йил декабрида АҚШ президенти Дональд Трамп билдирган. У аввалроқ Зеленскийни “сайловсиз диктатор” деб атаб, унинг рейтинги 4 фоизга тушганини айтган эди.
2024 йил 20 май куни Зеленскийнинг ваколат муддати якунланган. У сайловларни ўтказишга тайёрлигини билдирган, бироқ АҚШ ва Европа иттифоқчиларидан овоз бериш хавфсизлигини таъминлашни талаб қилган.