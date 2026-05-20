Келгуси 15 йилда рақамли тўловларни ўзгартирадиган 3 та тренд айтилди
Келгуси 15 йилда финтех соҳасида ҳисобдан-ҳисобга тўловлар, стейблкоинлар ва сунъий интеллект орқали автоматлаштирилган тўловлар асосий трендларга айланиши мумкин.
2026-05-20T14:18+0500
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik. Келгуси 15 йилда халқаро рақамли тўловлар соҳасида учта асосий йўналиш тез ривожланади. Бу ҳақда 8B fintech компанияси ҳаммуассиси ва инновациялар бўйича директори Богдан Задорожний Тошкентда бўлиб ўтган халқаро ПЛАС-Форум доирасида маълум қилди, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, биринчи тренд — ҳисобварақдан-ҳисобвараққа тўловлар учун миллий тўлов йўлларининг ривожланиши. Бу банк картаси ёки халқаро тўлов тизимларига камроқ боғланган ҳолда, пулни тўғридан-тўғри бир ҳисобдан бошқа ҳисобга ўтказиш имконини беради.Иккинчи йўналиш — халқаро ҳисоб-китобларда стейблкоинлардан фойдаланиш. Стейблкоинлар — қиймати одатда доллар ёки бошқа активларга боғланган рақамли активлар бўлиб, улар трансчегаравий тўловларни тезроқ ва арзонроқ қилиш воситаси сифатида кўрилмоқда.Учинчи тренд — агент тўловлари. Бу сунъий интеллект ёрдамида тўлов жараёнларини автоматлаштиришни англатади. Масалан, AI тизимлари фойдаланувчи ёки бизнес номидан энг қулай тўлов усулини танлаши, тўловни йўналтириши ёки ҳисоб-китобни тезлаштириши мумкин.Иккинчиси — тўловларни савдогарлар ва оддий фойдаланувчилар учун қулайроқ, арзонроқ ва оммабоп қилиш зарурати.Мутахассиснинг таъкидлашича, келгуси йилларда финтех бозорида тезкор, арзон ва автоматлаштирилган тўлов ечимларига талаб ортиб боради.
Мутахассисга кўра, халқаро тўловлар соҳасида ҳисобдан-ҳисобга ўтказмалар, стейблкоинлар ва сунъий интеллект орқали амалга ошириладиган тўловлар тез ривожланади.
