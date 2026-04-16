Крипто соҳасида янгилик: пул билан таъминланган токенлар чиқаришга рухсат берилди
2026-04-16T10:51+0500
ТОШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Ўзбекистонда барқарор токенлар учун махсус ҳуқуқий режим жорий этилди. Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ва Марказий банк тасдиқлаган низомга кўра, бундай токенлар фақат миллий ёки хорижий валютадаги пул маблағлари билан тўлиқ таъминланган ҳолда чиқарилади.Бу маблағлар Марказий банкдаги алоҳида ҳисобварақда захирага қўйилиши шарт. Соддароқ айтганда, гап биткоин каби нархи бозорда кескин ўзгариб турадиган актив эмас, балки ортида реал пул турган барқарор токенлар ҳақида кетмоқда. Шу билан бирга, алгоритмик, аноним ва крипто-активлар билан таъминланган барқарор токенларга рухсат берилмайди. Крипто-активларни чиқариш тартиби аввал ҳам мавжуд эди, аммо улардан тўлов воситаси сифатида фойдаланиш, қонунчиликдаги алоҳида ҳолатлардан ташқари, тақиқланган. Янги низом эса айнан барқарор токенларни назорат қилинадиган муҳитда синовдан ўтказишга йўл очади.
ўзбекистон, истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги, марказий банк, барқарор токен, stablecoin, биткоин, криптоактив, блокчейн, тўлов тизими, хорижий валюта
