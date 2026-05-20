Ғарб Россияни Марказий Осиёдан сиқиб чиқаришга уринмоқда — Галузин
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Михаил Галузин Ғарб Марказий Осиёда Россияни сиқиб чиқаришга уринаётганини айтди. У транспорт йўлаклари, ресурслар ва хавфсизлик соҳаларидаги рақобатга эътибор қаратди.
2026-05-20T11:14+0500
11:14 20.05.2026 (янгиланди: 11:27 20.05.2026)
Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузиннинг фикрича, Ғарб давлатлари Марказий Осиёда ўз фаоллигини кучайтириб, минтақани Россия билан ҳамкорликдан узоқлаштиришга ҳаракат қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 май — Sputnik
. Ғарб мамлакатлари Россияни Марказий Осиёдан сиқиб чиқариш ва минтақа давлатларини Москва билан ҳамкорликдан узоқлаштиришга уринмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин “Известия”га берган интервьюсида маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, АҚШ ва Европа Иттифоқи Марказий Осиёда транспорт йўлаклари, табиий ресурслар, муҳим минераллар ва нодир ер металлари соҳаларига қизиқишини кучайтирмоқда.
Галузиннинг фикрича, бу жараён фақат иқтисодий рақобат билан чекланмайди. Москва бундай фаолликни Россиянинг минтақадаги анъанавий алоқаларига таъсир кўрсатишга қаратилган ҳаракат сифатида баҳоламоқда.
Интервьюда дипломат Ғарб бошқарувидаги инфратузилмани Россия чегараларига яқин ҳудудда шакллантиришга уринишлар борлигини айтган.
Россия ТИВ вакили, шунингдек, айрим Ғарб давлатлари Марказий Осиё мамлакатларига “иқтисодиётни диверсификация қилиш” ва “ташқи хатарлардан ҳимояланиш” каби ташаббусларни таклиф қилаётганини қайд этди.
Унинг таъкидлашича, Москва бу жараёнларни минтақадаги мавжуд ҳамкорлик механизмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган омил сифатида кўрмоқда.
Галузин Марказий Осиё давлатлари “бегона ўйинларда "пиёда" бўлишни истамаслигини” таъкидлади. У Россия минтақа мамлакатлари билан хавфсизлик, иқтисодиёт ва интеграция соҳаларидаги ҳамкорликни давом эттириш ниятида эканини билдирди.
Шу контекстда дипломат Россия ва Қирғизистон ўртасидаги ҳаво мудофааси бўйича келишувга ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, бу механизм Россия ва Қирғизистон хавфсизлигига хизмат қилади.