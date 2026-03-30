Галузин Россия–Ўзбекистон муносабатлари ва Евроосиё хавфсизлиги ҳақида гапирди
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Михаил Галузин Россия ва Ўзбекистон муносабатларини Евроосиёдаги барқарорлик ва ҳамкорлик учун муҳим омил деб атади. У Ғарб босими фонида янги хавфсизлик механизмлари зарурлигини ҳам таъкидлади.
2026-03-30T12:56+0500
михаил галузин, россия, ўзбекистон, россия ўзбекистон муносабатлари, стратегик шериклик, евроосиё, хавфсизлик, ҳамкорлик, ташқи ишлар вазирлиги, термиз
12:35 30.03.2026 (янгиланди: 12:56 30.03.2026)
Михаил Галузин Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги стратегик шериклик Евроосиёда барқарорлик, хавфсизлик ва ўзаро манфаатли ҳамкорликни таъминлашда муҳим ўрин тутишини билдирди.
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. АҚШ ва унинг иттифоқчиларини бошқа давлатларга босим ўтказиш орқали глобал ҳукмронликни сақлаб қолишга уриниши фонида Евроосиё маконида янги хавфсизлик ва ҳамкорлик механизмларини шакллантириш зарурати пайдо бўлди.
Бу ҳақда Термизда бўлиб ўтаётган Россия–Ўзбекистон конференциясида Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин ўз нутқида таъкидлади, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унинг сўзларига кўра, Москванинг баҳолашича, дунёда кўп қутбли дунё тартибини шакллантиришнинг мураккаб ва оғриқли жараёни давом этмоқда.
Галузин халқаро майдонда барқарор иқтисодий базага эга янги йирик ўйинчилар пайдо бўлмоқда ва Глобал Жануб мамлакатлари халқаро муносабатларнинг янада адолатли ва инклюзив тизимини тобора фаолроқ талаб қилинаётганини қайд этди.
Дипломат Россия халқаро ҳаётни демократлаштириш, барча давлатлар манфаатларини ҳурмат қилиш ва уларнинг ривожланиш йўлини мустақил белгилаш ҳуқуқи тарафдори эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у суверен тенглик тамойили, Россия томонининг фикрига кўра, катта ва кичик мамлакатларга нисбатан бир хил қўлланилиши кераклигини айтди.
Шу билан бирга, дипломат Ғарб сиёсатини танқид қилиб, Вашингтон ва унинг иттифоқчилари бу мақсадда турли босим воситаларидан фойдаланаётганини айтди. У бундай чоралар қаторида савдо тўсиқларини кенгайтириш, бир томонлама чекловлар жорий этиш, халқаро мажбуриятларни эътиборсиз қолдириш, шунингдек, куч ишлатиш ва суверен давлатларнинг ички ишларига аралашишни санаб ўтди.
Галузин Эрон атрофидаги вазиятга алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми халқаро сиёсатда куч ишлатиш ёндашувининг яна бир кўриниши ва кучлилар ҳуқуқи нуқтаи назаридан ҳаракат қилишга уриниш бўлди.
Шунингдек, у халқаро муносабатлардаги трансформация жараёнлари, айниқса, кўп қутбли дунёнинг моддий пойдевори бўлган Катта Евроосиёда яққол кўзга ташланаётганини таъкидлади.
Шу фонда, унинг фикрича, минтақа давлатлари минтақавий бўлмаган ўйинчиларнинг босимисиз ўзларининг ҳамкорлик ва хавфсизлик механизмларини қуришлари керак.