Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260519/uzbekistan-russia-qismlar-vagonlar-ishlab-chiqarish-57682693.html
Ўзбекистонда Россия бутловчи қисмларидан йўловчи вагонлар ишлаб чиқариш бошланади
Ўзбекистонда Россия бутловчи қисмларидан йўловчи вагонлар ишлаб чиқариш бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводида Россиядан келтириладиган бутловчи қисмлар асосида узоқ масофага қатнайдиган йўловчи вагонларини йиғиш бошланади.
2026-05-19T12:52+0500
2026-05-19T12:52+0500
транспорт вазирлиги
транспорт
ўзбекистон
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
темир йўл
метро
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/04/15110636_0:149:3111:1898_1920x0_80_0_0_8087d367f88170479acb9f492ad966b7.jpg
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводида Россиянинг “Трансмашхолдинг” компанияси билан ҳамкорликда узоқ масофага қатнайдиган поездлар учун йўловчи вагонларини йиғиш тез орада бошланади. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги вакили РИА Новостига маълум қилди.Вазирлик вакилининг сўзларига кўра, ҳозир Россия томони айрим турдаги вагонларни ишлаб чиқариш ва модернизация қилиш бўйича техник шартларни тайёрламоқда.Унинг аниқлик киритишича, лойиҳа “Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводи” АЖ ҳамда Россиянинг “Трансмашхолдинг” компанияси ўртасидаги ҳамкорлик доирасида амалга оширилмоқда. Ҳамкорлик Ўзбекистон корхонаси активларини ишончли бошқариш механизми орқали йўлга қўйилган.2025 йил апрель ойида Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводи ҳамда ТМХ Тошкентда темир йўл ва метрополитен учун ҳаракатланувчи таркиб ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошираётганини маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20251113/transport-logistika-korgazma-russia-mahsulotlar-53459065.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/04/15110636_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_6f1db96d788d4a301e79a421c18253f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
транспорт вазирлиги, транспорт, ўзбекистон, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), темир йўл, метро
транспорт вазирлиги, транспорт, ўзбекистон, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), темир йўл, метро

Ўзбекистонда Россия бутловчи қисмларидан йўловчи вагонлар ишлаб чиқариш бошланади

12:52 19.05.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Медиабанкка ўтишПрезентация концепта нового плацкартного вагона
Презентация концепта нового плацкартного вагона - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводида Россиядан келтириладиган бутловчи қисмлар асосида узоқ масофага қатнайдиган йўловчи вагонларини йиғиш режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводида Россиянинг “Трансмашхолдинг” компанияси билан ҳамкорликда узоқ масофага қатнайдиган поездлар учун йўловчи вагонларини йиғиш тез орада бошланади. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги вакили РИА Новостига маълум қилди.
Вазирлик вакилининг сўзларига кўра, ҳозир Россия томони айрим турдаги вагонларни ишлаб чиқариш ва модернизация қилиш бўйича техник шартларни тайёрламоқда.
“Ҳозирда Россия томони бир нечта ҳужжатларни — айрим турдаги вагонларни ишлаб чиқариш ва модернизация қилиш бўйича техник шартларни ишлаб чиқмоқда. Ҳозир бизда икки қаватли ва бир қаватли йўловчи вагонлари ўзлаштирилмоқда”, — деди агентлик суҳбатдоши.
Унинг аниқлик киритишича, лойиҳа “Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводи” АЖ ҳамда Россиянинг “Трансмашхолдинг” компанияси ўртасидаги ҳамкорлик доирасида амалга оширилмоқда. Ҳамкорлик Ўзбекистон корхонаси активларини ишончли бошқариш механизми орқали йўлга қўйилган.
“Тез орада Россиядан келтириладиган тўпламлардан узоқ масофали поездлар учун вагонларни йиғиш бошланади”, — дея қўшимча қилди Транспорт вазирлиги вакили.
2025 йил апрель ойида Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Тошкент вагонсозлик ва таъмирлаш заводи ҳамда ТМХ Тошкентда темир йўл ва метрополитен учун ҳаракатланувчи таркиб ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошираётганини маълум қилган эди.

Тошкент йўловчи вагонларини қуриш ва таъмирлаш заводи 2001 йилда “Ўзбекистон темир йўллари” таркибида ташкил этилган. 2025 йил апрель ойида заводнинг 90 фоиз акциялари Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган "Transport Engineering Center" МЧЖга ишончли бошқарувга берилди.

Компания таъсисчилари "VTR Holdings Limited" — 87 фоиз ва Россиянинг “Вектор технологических решений” компанияси — 13 фоиз улушга эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Тошкентда Халқаро транспорт ва логистика кўргазмаси бўлиб ўтди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.11.2025
Тошкентдаги транспорт ва логистика кўргазмасида Россия қандай маҳсулотларни тақдим этди?
13 Ноябр 2025, 18:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0