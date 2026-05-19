Ўзбекистонда муомаладаги нақд пуллар 28 фоизга ошиб, 68 трлн сўмга етди
Ўзбекистонда 2025 йилда муомаладаги нақд пуллар 68 трлн сўмни ташкил этди ва бир йилда 28 фоизга ошди. Биринчи чоракда чакана савдо нуқталари сони 86 мингдан ошган.
2026-05-19T17:15+0500
марказий банк
форум
бизнес
савдо
ўзбекистон
иқтисод
нақд пул
марказий банк, форум, бизнес, савдо, ўзбекистон, иқтисод, нақд пул
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik
. Ўзбекистонда нақд пуллар ҳали ҳам бизнес айланмасининг катта қисмини ташкил қилмоқда. Бу ҳақда Plus-форумда Марказий банк ҳузуридаги Республика инкассация хизмати давлат унитар корхонаси бош директори Дилшод Қурбонбоев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унинг сўзларига кўра, бундай шароитда нақд пулларни самарали бошқариш ва инкассация тизимини ривожлантириш долзарб аҳамият касб этмоқда.
“2025 йилда муомаладаги нақд пуллар 68 триллион сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич бир йиллик даврда 28 фоизга ошган”, — деди Қурбонбоев.
У чакана савдо соҳасидаги кўрсаткичларга ҳам тўхталди. Жорий йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда чакана савдо нуқталари сони 86 мингдан ошган.
Қурбонбоевнинг айтишича, ушбу савдо нуқталарининг умумий товар айланмаси 124 триллион сўмни ташкил этган.
Экспертга кўра, нақд пул муомаласининг юқори даражада сақланиб қолаётгани бизнес, савдо тармоқлари ва молиявий инфратузилма учун инкассация хизматларини янада такомиллаштириш заруратини оширмоқда.