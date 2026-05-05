Ўзбекистонда нақд ва нақдсиз тўловлар: пул асосан нималарга сарфланган?
Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи чорагида умумий пул тушумлари 316 трлн сўмга етди. Терминал ва мобил иловалар орқали тушумлар улуши 47 фоизга ошди.
2026-05-05T17:16+0500
2026 йилнинг январь–март ойларида Ўзбекистонда умумий пул тушумлари 316 трлн сўмни ташкил этди.Марказий банк маълумотларига кўра, тўловларда нақдсиз усуллар улуши ошиб бормоқда. Хусусан, банкларга келиб тушган умумий пул тушумларида терминал ва мобил иловалар орқали тушумлар улуши 2025 йил январь–март ойларидаги 43 фоиздан 2026 йилнинг шу даврида 47 фоизга етган.Биринчи чоракда банклар орқали нақд пул айланмаси 330 трлн сўмни ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 25 фоизга кўп.Шундан:— банкларга келиб тушган нақд пуллар — 166 трлн сўм;— банк кассалари ва банкоматлардан берилган нақд пуллар — 164 трлн сўм.Муҳим жиҳати, карталарга тушган маблағлар орасида нақдлаштирилган пул улуши камаймоқда. Бу кўрсаткич 2024 йил биринчи чорагида 23 фоиз, 2025 йилда 19 фоиз бўлган бўлса, 2026 йилда 17 фоизни ташкил этган.Марказий банк шарҳига кўра, бу аҳоли пулни карта орқали тўғридан-тўғри ишлатишни кўпроқ афзал кўраётганини кўрсатади
