Ўзбекистон енгил атлетикачилари Осиё чемпионатининг илк кунида 2 та "олтин" олди
Хитойнинг Чунсин шаҳрида ўтаётган сакраш дастурлари бўйича Осиё чемпионатида Барнохон Сайфуллаева ва Анвар Анваров Ўзбекистон терма жамоасига 2 та олтин медаль келтирди.
2026-05-19T09:58+0500
2026-05-19T10:08+0500
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Хитойнинг Чунсин шаҳрида енгил атлетиканинг сакраш дастурлари бўйича Осиё чемпионати ўтказилмоқда.Илк бор алоҳида форматда ташкил этилган қитъа биринчилигининг дастлабки куни Ўзбекистон терма жамоаси спорчилари мусобақанинг биринчи кунидаёқ 2 та олтин медалга сазовор бўлди.Баландликка сакраш баҳсларида Барнохон Сайфуллаева 1,83 метр натижа кўрсатиб, Осиё чемпионлигига эришди.Узунликка сакрашда эса Анвар Анваров 8,06 метр натижа билан ғолиб бўлди. У яқинда Шанхай/Кэцяо шаҳрида ўтган “Бриллиант лига” босқичида ҳам шоҳсупага кўтарилган эди.Шу тариқа Ўзбекистон енгил атлетика терма жамоаси Чунсиндаги чемпионатни 2 та олтин медаль билан бошлади.
хитой, чемпионат, олтин медаль, мусобақа, спорт, енгил атлетика, ўзбекистон

09:58 19.05.2026 (янгиланди: 10:08 19.05.2026)
© Пресс-служба НОК
Сайфуллаева и Анваров завоевали золотые медали чемпионата Азии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2026
© Пресс-служба НОК
Хитойда ўтаётган Осиё чемпионатида Барнохон Сайфуллаева ва Анвар Анваров Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобига 2 та олтин медаль қўшди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Хитойнинг Чунсин шаҳрида енгил атлетиканинг сакраш дастурлари бўйича Осиё чемпионати ўтказилмоқда.
Илк бор алоҳида форматда ташкил этилган қитъа биринчилигининг дастлабки куни Ўзбекистон терма жамоаси спорчилари мусобақанинг биринчи кунидаёқ 2 та олтин медалга сазовор бўлди.
Баландликка сакраш баҳсларида Барнохон Сайфуллаева 1,83 метр натижа кўрсатиб, Осиё чемпионлигига эришди.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Легкоатлеты Узбекистана завоевали два золота чемпионата Азии в Китае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2026
Легкоатлеты Узбекистана завоевали два золота чемпионата Азии в Китае
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Узунликка сакрашда эса Анвар Анваров 8,06 метр натижа билан ғолиб бўлди. У яқинда Шанхай/Кэцяо шаҳрида ўтган “Бриллиант лига” босқичида ҳам шоҳсупага кўтарилган эди.
Шу тариқа Ўзбекистон енгил атлетика терма жамоаси Чунсиндаги чемпионатни 2 та олтин медаль билан бошлади.
