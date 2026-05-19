Ўзбекистон енгил атлетикачилари Осиё чемпионатининг илк кунида 2 та "олтин" олди
Хитойнинг Чунсин шаҳрида ўтаётган сакраш дастурлари бўйича Осиё чемпионатида Барнохон Сайфуллаева ва Анвар Анваров Ўзбекистон терма жамоасига 2 та олтин медаль келтирди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Хитойнинг Чунсин шаҳрида енгил атлетиканинг сакраш дастурлари бўйича Осиё чемпионати ўтказилмоқда.Илк бор алоҳида форматда ташкил этилган қитъа биринчилигининг дастлабки куни Ўзбекистон терма жамоаси спорчилари мусобақанинг биринчи кунидаёқ 2 та олтин медалга сазовор бўлди.Баландликка сакраш баҳсларида Барнохон Сайфуллаева 1,83 метр натижа кўрсатиб, Осиё чемпионлигига эришди.Узунликка сакрашда эса Анвар Анваров 8,06 метр натижа билан ғолиб бўлди. У яқинда Шанхай/Кэцяо шаҳрида ўтган “Бриллиант лига” босқичида ҳам шоҳсупага кўтарилган эди.Шу тариқа Ўзбекистон енгил атлетика терма жамоаси Чунсиндаги чемпионатни 2 та олтин медаль билан бошлади.
хитой, чемпионат, олтин медаль, мусобақа, спорт, енгил атлетика, ўзбекистон
09:58 19.05.2026 (янгиланди: 10:08 19.05.2026)
