Ўзбекистонда "Humo" ва "Uzcard"дан ташқари блокчейн тўлов тизими тайёрланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ва Марказий банк стейбл токенлар бўйича синов муҳитини ташкил этмоқда. Ўзбекистонда HUMO ва Uzcardдан ташқари янги рақамли тўлов тизими ҳам пилот тарзда тайёрланмоқда.
Лойиҳа замонавий рақамли технологиялар асосида ишлайди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Ўзбекистонда криптоактивлар ва рақамли активларни тартибга солиш бўйича янги босқич бошланмоқда.
Бу ҳақда Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги криптоактивлар айланмаси соҳасини ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Аскаржон Закиров Plus-форум доирасида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Зокировнинг сўзларига кўра, агентлик ва Марказий банк стейбл токенлар асосидаги лойиҳаларни синовдан ўтказиш учун махсус ҳуқуқий муҳит — “sandbox” ташкил этиш бўйича ҳужжат қабул қилган.
Шунингдек, мамлакатда замонавий рақамли технологиялар асосида ишлайдиган янги тўлов тизими пилот тарзда тайёрланмоқда.
Ҳозир Ўзбекистонда "Humo" ва "Uzcard" тўлов тизимлари фаолият юритмоқда. Келажакда улар қаторига блокчейн технологияси асосида ишлайдиган яна бир тўлов тизими қўшилиши мумкин.
Закиров, шунингдек, яқин вақтларда токенлаштирилган акциялар ва облигациялар эмиссиясини тартибга солувчи ҳужжатлар қабул қилиниши кутилaётганини маълум қилди.
Форумда Қозоғистон тажрибаси ҳақида ҳам маълумот берилди. 1 майдан бошлаб Қозоғистонда рақамли активлар бозорини тартибга солиш бўйича янги қонунчилик муҳити кучга кирди. Энди соҳанинг расмий регулятори Қозоғистон Миллий банки ҳисобланади.
Қозоғистон Миллий банки вакили Арлен Молдобековнинг айтишича, рақамли активлар икки турга — таъминланмаган криптовалюталар ва рақамли молиявий активларга ажратилган.
Унинг таъкидлашича, криптовалюталарни тартибга солишдан асосий мақсад бозорни ривожлантириш эмас, балки инвесторлар хавфсизлигини таъминлаш ва фирибгарлик схемаларининг олдини олишдир.