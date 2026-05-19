АҚШ разведкаси Украина зарбалари Россияга жиддий таъсир қилмаганини айтди
АҚШ Конгрессига тақдим этилган ҳисоботда Украина зарбалари Россиянинг ҳарбий операциялар олиб бориш қобилиятига оператив ёки стратегик таъсир кўрсатмагани айтилди.
2026-05-19T17:36+0500
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг Россия ҳудудига зарбалари Россия ҳарбий салоҳиятига сезиларли зарар етказмади. Бу ҳақда АҚШ Конгрессига тақдим этилган Operation Atlantic Resolve бўйича махсус бош инспекторлар ҳисоботида айтилган.Ҳисобот 2026 йилнинг 1 январидан 31 мартигача бўлган даврни қамраб олади. Унда Пентагон, АҚШ Давлат департаменти ва USAID бош инспекторлари маълумотлари келтирилган.АҚШ Мудофаа разведка агентлиги баҳосига кўра, Украина зарбалари Россия қўшинларининг ҳарбий операциялар олиб бориш қобилиятига оператив ёки стратегик таъсир кўрсатмаган.Ҳужжатда таъкидланишича, Украина зарбаларида Россия ҳарбий инфратузилмасининг муҳим объектларига етарли даражада мувофиқлаштирилган, тезкор ва марказлашган таъсир кўрсатиш имкони бўлмаган.Алоҳида қайд этилишича, Киевнинг Россия нефтни қайта ишлаш саноати ишини издан чиқаришга қаратилган уринишлари ҳам кутилган натижани бермаган.РИА Новости аввалроқ ушбу ҳисоботда Россия Украина Қуролли кучлари устидан стратегик ва оператив устунликни сақлаб қолаётгани қайд этилганини хабар қилган эди.
