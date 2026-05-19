Тошкентда рақамли иқтисодиётга бағишланган халқаро форум бошланди
В Ташкенте начал работу 6-й международный Plus-форум Digital Uzbekistan.
Тошкентда бошланган форумда сунъий интеллект, электрон ҳукумат, финтех, крипто саноати, исломий молия ва очиқ молия тизимини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Тошкентда VI халқаро Digital Uzbekistan Plus-форуми ўз ишини бошлади, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Форум дастуридан Ўзбекистонда замонавий рақамли жамиятни ривожлантириш, сунъий интеллект, e-Gov, банк, финтех, крипто саноати, АТ, исломий молия, шунингдек, Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақасини рақамлаштиришга оид масалалар ўрин олган.
Бу йил форумда 38 та мамлакатдан 2700 нафардан ортиқ делегат иштирок этиши кутилмоқда. Дастурда 130 нафардан зиёд маърузачи эълон қилинган, кўргазма ҳудудида эса 100 тадан ортиқ компания ўз ечимларини тақдим этади.
Тадбир Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги ва Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси кўмагида ўтказилмоқда. Plus-форум анъанавий равишда давлат, банк сектори ва ритейл манфаатлари кесишадиган майдон сифатида аҳамият касб этиб келмоқда.
Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг электрон тижоратни ривожлантириш ва тартибга солиш бошқармаси бошлиғи Камронбек Муҳаммадиевнинг айтишича, Ўзбекистон нафақат Марказий Осиёнинг юраги, балки минтақадаги энг жадал ривожланаётган ва истиқболли бозорлардан бири, рақамли трансформациянинг ҳақиқий локомотивидир.
Узбекистан – настоящий локомотив цифровой трансформации Центральной Азии, заявил начальник управления развития и регулирования электронной коммерции НАПП РУз
Узбекистан – настоящий локомотив цифровой трансформации Центральной Азии, заявил начальник управления развития и регулирования электронной коммерции НАПП РУз
“Биз электрон тўловлар соҳасида мисли кўрилмаган ўсишни, электрон тижоратнинг шиддат билан ривожланаётганини, молия секторининг энг илғор инновацияларни жорий этишга тайёрлигини кўряпмиз”, — деди Муҳаммадиев форумда.
Форумда очиқ молия экотизимини ривожлантириш масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Грузия Миллий банки вакили Варлам Ваноизенинг таъкидлашича, Ўзбекистонда очиқ молияни ривожлантиришнинг асосий омили бозор иштирокчиларига ҳақиқий қиймат келтирадиган инфратузилмани яратишдир.
Унинг сўзларига кўра, бугун кўп мамлакатларда банк хизматлари ва молиявий маълумотларни турли рақамли сервислар билан хавфсиз боғлаш имконини берувчи очиқ банкинг тизими жорий этилмоқда. Бироқ амалда ундан фойдаланиш даражаси ҳали ҳам паст.
Ваноизенинг таъкидлашича, асосий сабаблардан бири — бундай технологиялар яратилаётганда мижозлар ва бизнеснинг ҳақиқий эҳтиёжлари етарлича ҳисобга олинмаслиги.