Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260519/tashkent-edb-vakolatxona-ochilish-57676282.html
Тошкентда ЕОТБ ваколатхонаси очилди: ҳамкорлик фаоллашиши кутилмоқда
Тошкентда ЕОТБ ваколатхонаси очилди: ҳамкорлик фаоллашиши кутилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Евроосиё тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси очилди. Банк мамлакатда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, давлат органлари ва бизнес билан ҳамкорликни кучайтиришни режалаштирмоқда.
2026-05-19T10:33+0500
2026-05-19T10:33+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
еотб
жамшид ходжаев
марказий осиё
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57676690_155:0:2406:1266_1920x0_80_0_0_a02b2f843720ea3bc7e6fd909ac3bd21.jpg
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Тошкентда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ)нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси расман очилди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Ваколатхона очилиши Ўзбекистоннинг банкка қўшилишидан кейинги институционал ҳамкорликни кенгайтиришда навбатдаги муҳим қадам бўлди. Ўзбекистон 2020 йилдан буён Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи мақомига эга.2025 йилда республика барча зарур тартиб-таомилларни якунлаб, Евроосиё тараққиёт банкини таъсис этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.Тошкентдаги очилиш маросимида ЕОТБ бошқаруви раиси Николай Подгузов ва Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев иштирок этди.Жамшид Хўжаев, ўз навбатида, ваколатхонанинг очилиши ЕОТБ билан ҳамкорликни сезиларли даражада фаоллаштириш имконини беришини таъкидлади.ЕОТБнинг Тошкентда доимий фаолият юритиши инвестиция ташаббусларини тезкор қўллаб-қувватлаш, давлат органлари ва бизнес билан ҳамкорликни кучайтириш, шунингдек, халқаро капитални Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260507/edb-uzbekistan-57392426.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/13/57676690_436:0:2124:1266_1920x0_80_0_0_4dd7aa4fef8a517308cf053b32e41975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, евроосиё тараққиёт банки (еотб), еотб, жамшид ходжаев, марказий осиё, ўзбекистон
еоии, евроосиё тараққиёт банки (еотб), еотб, жамшид ходжаев, марказий осиё, ўзбекистон

Тошкентда ЕОТБ ваколатхонаси очилди: ҳамкорлик фаоллашиши кутилмоқда

10:33 19.05.2026
© SputnikВ Ташкенте открылось представительство Евразийского банка развития.
В Ташкенте открылось представительство Евразийского банка развития. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Банк Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни фаоллаштиришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Тошкентда Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ)нинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси расман очилди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.
Ваколатхона очилиши Ўзбекистоннинг банкка қўшилишидан кейинги институционал ҳамкорликни кенгайтиришда навбатдаги муҳим қадам бўлди. Ўзбекистон 2020 йилдан буён Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) кузатувчи мақомига эга.
2025 йилда республика барча зарур тартиб-таомилларни якунлаб, Евроосиё тараққиёт банкини таъсис этиш тўғрисидаги битимга қўшилди.
Тошкентдаги очилиш маросимида ЕОТБ бошқаруви раиси Николай Подгузов ва Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев иштирок этди.
“Биз ўз фаолиятимизни ривожлантирмоқдамиз, чунки Ўзбекистон яқинда Евроосиё тараққиёт банкининг еттинчи иштирокчисига айланди. Ишончим комилки, Ўзбекистоннинг аъзо бўлиши билан бутун Марказий Осиё минтақаси ва Ўзбекистон қўшимча иқтисодий фаолликка эга бўлади”, — деди Подгузов очилиш маросимида.
Жамшид Хўжаев, ўз навбатида, ваколатхонанинг очилиши ЕОТБ билан ҳамкорликни сезиларли даражада фаоллаштириш имконини беришини таъкидлади.
ЕОТБнинг Тошкентда доимий фаолият юритиши инвестиция ташаббусларини тезкор қўллаб-қувватлаш, давлат органлари ва бизнес билан ҳамкорликни кучайтириш, шунингдек, халқаро капитални Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Евроосиё тараққиёт банки 2006 йилда ташкил этилган халқаро молия ташкилотидир. Банкнинг устав капитали 7 миллиард долларни ташкил этади. Унда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон иштирок этмоқда. Энг йирик акциядорлар — Россия ва Қозоғистон

КенгайтиришЙиғиштириш
Здание ЕАБР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОТБ Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Хорижий инвесторлар кенгашига аъзо бўлди
7 Май, 18:31
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0