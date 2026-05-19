Қорақалпоғистон ва Хоразмда харид чеки орқали автомобиль ютиш мумкин бўлади
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил 1 июлдан Қорақалпоғистон ва Хоразмда харид чеклари асосида ютуқли ўйинлар ўтказилади. Чеклар “Солиқ” иловаси орқали рўйхатдан ўтказилади, бош соврин — автомобиль.
2026-05-19T18:39+0500
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида харид чеклари асосида ютуқли ўйинлар ташкил этилади. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, 2026 йил 1 июлдан ушбу ҳудудлардаги савдо ва хизмат кўрсатиш объектларида амалга оширилган харидлар бўйича назорат-касса техникаси орқали берилган чеклар ютуқли ўйинларда иштирок этади.Тасдиқланган низомга асосан, харид чекларини “Солиқ” иловаси орқали рўйхатдан ўтказган ҳар бир шахс ютуқли ўйин иштирокчисига айланади. Иловада рўйхатдан ўтказилган чекларнинг ютуқли ўйинга киритилгани ҳақида маълумот бериб борилади.Ғолиблар бир ой давомида иштирокчилар томонидан рўйхатдан ўтказилган харид чеклари орасидан инсон омилисиз, тасодифий танлаш асосида аниқланади.Қорақалпоғистон ва Хоразм вилоятида ҳар бир ютуқли ўйин ғолибига бош соврин сифатида автомобиль тақдим этилади.
