https://sputniknews.uz/20260324/soliq-huquqbuzarlik-xabar-mukofot-tolanish-56466874.html
Солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берганларга 4,3 млрд сўм мукофот тўланди
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь-февраль ойларида “Солиқ ҳамкор” орқали солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида 21 964 та мурожаат келиб тушди. 6 701 ҳолат бўйича фуқароларга 4,3 млрд сўм мукофот тўланди, 99,2 фоиз ҳолат тасдиқланган.
2026-03-24T10:02+0500
2026-03-24T10:32+0500
ўзбекистон
жарима
шикоят
иқтисод
солиқ қўмитаси
https://sputniknews.uz/20260127/soliq-korruptsiya-ortiqcha-tolovlar-55307960.html
ўзбекистон, солиқ ҳуқуқбузарликлари, “солиқ” мобил иловаси, “солиқ ҳамкор”, солиқ текшируви, харид чеки, пластик карта, мукофот пули, 4,3 млрд сўм, 21 964 та мурожаат,
10:02 24.03.2026 (янгиланди: 10:32 24.03.2026)
Энг кўп шикоятлар харид чеки бермаслик ҳолатларига тўғри келди, текширувлар эса мурожаатларнинг деярли барчасида қоидабузарликни тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik.
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-февраль ойларида солиқ ҳуқуқбузарликлари ҳақида хабар берган фуқароларга 6 701 та ҳолат бўйича жами 4,3 млрд сўм мукофот тўланди
. Бу ундирилган жарима суммасининг 20 фоизини ташкил этди.
Шу даврда “Солиқ” мобил иловасининг “Солиқ ҳамкор” тизими орқали солиқ ҳуқуқбузарликлари бўйича жами 21 964 та мурожаат келиб тушган.
18 826 та ҳолат харид чеки берилмагани;
620 та ҳолат тўловнинг пластик карта орқали қабул қилинмагани;
35 та ҳолат пластик карта орқали тўловда харид суммаси ошириб кўрсатилгани;
2 483 та ҳолат бошқа турдаги ҳуқуқбузарликларга тўғри келган.
Шу билан бирга, 4 890 та мурожаат такрорий бўлгани ёки шикоят келиб тушган тадбиркорлик субъектида текширув давом этаётгани сабабли кўриб чиқилмаган.
Мурожаатлар асосида 12 216 та сайёр солиқ текшируви ўтказилган бўлиб, уларнинг 99,2 фоизида ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тасдиқланган.