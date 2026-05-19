Олий суд таркиби ўзгарди: икки судья сайланди, 9 нафари озод этилди
Сенат Олий суд таркибига ўзгартириш киритди: 2 нафар судья 10 йиллик муддатга сайланди, 9 нафари эса лавозимидан озод этилди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Олий Мажлис Сенатининг 15-ялпи мажлисида Ўзбекистон Олий суди таркибига ўзгартиришлар киритиш масаласи кўриб чиқилди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.Қарорга мувофиқ, Қаҳрамон Мирсафаев ва Маҳфират Очилова 10 йиллик муддатга Олий суд судьяси лавозимига сайланди.Шу билан бирга, 9 нафар судья лавозимидан озод этилди. Улардан И.Болтахўжаева, Б.Исраилов, Г.Парпиева, Ж.Расулов, Н.Расулов ва Н.Раҳмонов бошқа ишга ўтгани муносабати билан, Ш.Болиев, Б.Тангабаев ва Н.Ҳожиматов эса ўз аризасига биноан лавозимидан озод қилинди.Қонунчиликка кўра, Олий суд раиси, раис ўринбосарлари ва судьялари президент тақдимига биноан Сенат томонидан сайланади. Сенат қарори сенаторлар умумий сонининг кўпчилик овози билан қабул қилинади.
