Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Бокуда Алиев, Вучич ва БМТ вакили билан учрашди
2026-05-19T09:21+0500
2026-05-19T10:07+0500
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Боку шаҳрига амалий ташриф доирасида президент Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиев, Сербия президенти Александр Вучич ҳамда БМТ бош котибининг ўринбосари, БМТ-Ҳабитат ижрочи директори Анаклаудия Россбах билан учрашувлар ўтказди. Илҳом Алиев билан учрашувда Ўзбекистон – Озарбайжон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Йил бошидан буён ўзаро савдо ҳажми 40 фоиздан зиёдга ошгани қайд этилди.Томонлар қурилиш, тоғ-кон саноати, энергетика, қишлоқ хўжалиги, туризм ва бошқа соҳаларда кооперация лойиҳаларини жадаллаштириш, қўшма инвестицияларни кенгайтириш ҳамда халқаро транспорт йўлакларини ривожлантириш масалаларини кўриб чиқди.Александр Вучич билан учрашувда Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш, товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, машинасозлик, қайта ишлаш, кимё, электротехника, фармацевтика, қишлоқ хўжалиги ва туризм соҳаларида кооперация дастурини ишлаб чиқиш масалалари муҳокама қилинди.Анаклаудия Россбах билан мулоқотда БМТ-Ҳабитат билан шаҳарларни барқарор ривожлантириш, шаҳар инфратузилмасини такомиллаштириш ва шаҳарсозлик соҳасида замонавий ёндашувларни жорий этиш бўйича ҳамкорлик истиқболлари кўриб чиқилди.
09:21 19.05.2026 (янгиланди: 10:07 19.05.2026)
Бокудаги учрашувларда савдо, инвестиция, транспорт, саноат кооперацияси ва шаҳарсозлик соҳаларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
