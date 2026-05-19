Эксперт: 2030 йилдаги иш ўринларининг 70 фоизи ҳали мавжуд эмас
Футуролог Тарик Курейш 2030 йилдаги иш ўринларининг 70 фоизи бугун ҳали мавжуд эмаслигини айтди. Унинг фикрича, AIдан фойдаланадиган инсонлар меҳнат бозорида устунликка эга бўлади.
2026-05-19T14:02+0500
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. 2030 йилда мавжуд бўладиган иш ўринларининг 70 фоизи бугун ҳали мавжуд эмас. Бу ҳақда “Келажакка тайёргарлик” институти вакили доктор Тарик Курейш Тошкентда ўтаётган Plus-форумдаги чиқишида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект инсонларни тўлиқ алмаштирмайди, аммо меҳнат бозорида рақобат қоидаларини ўзгартиради.Экспертнинг таъкидлашича, яқин йилларда одамларнинг катта қисми бугунгидан бошқа касб ва вазифалар билан шуғуллана бошлайди. Унинг фикрича, иш жараёнларининг катта қисми сунъий интеллект билан боғланади.Курейш молиявий секторда ҳам катта ўзгаришлар кечаётганини қайд этди.Футуролог ўз чиқишида бир нечта “ақлбовар қилмас” прогнозларни ҳам келтирди. Унинг фикрича:• кейинги 10 йилда биринчи сунъий интеллект президенти сайланиши мумкин;• технология гигантлари давлатларни сотиб олишга қизиқиши мумкин;• 2035 йилга келиб дунёда одамсимон роботлар сони 10 миллиардга етиши мумкин;• роботлар сони одамлар сонидан ошиб кетиши эҳтимоли бор.У ҳуқуқ соҳасидаги ўзгаришларни ҳам мисол келтирди. Экспертга кўра, дунёдаги юридик компанияларнинг 50–60 фоизи Harvey AI тизимидан ҳуқуқий ишлар учун фойдаланмоқда. Бу эса АҚШда ҳуқуқшунос битирувчиларни ишга олиш 30 фоизга қисқаришига олиб келган.Курейш робототехника, тадқиқотлар ва бошқа соҳалар бир-бирини тезлаштириб, улкан инновациялар тўлқинини юзага келтираётганини таъкидлади.
рақамли технологиялар, форум, сунъий интеллект, робот, ўзбекистон, тошкент, жамият

Доктор Тарик Курейш на Plus-форуме представил прогнозы о будущем ИИ, робототехники и рынка труда
Футуролог Тарик Курейшга кўра, сунъий интеллект инсонларни эмас, ундан фойдаланмайдиганларни алмаштиради.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. 2030 йилда мавжуд бўладиган иш ўринларининг 70 фоизи бугун ҳали мавжуд эмас. Бу ҳақда “Келажакка тайёргарлик” институти вакили доктор Тарик Курейш Тошкентда ўтаётган Plus-форумдаги чиқишида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект инсонларни тўлиқ алмаштирмайди, аммо меҳнат бозорида рақобат қоидаларини ўзгартиради.
“Сунъий интеллект инсонларни алмаштирмайди. Лекин сунъий интеллектдан фойдаланадиган инсонлар сунъий интеллектдан фойдаланмайдиган инсонларни алмаштиради”, — деди Курейш.
Экспертнинг таъкидлашича, яқин йилларда одамларнинг катта қисми бугунгидан бошқа касб ва вазифалар билан шуғуллана бошлайди. Унинг фикрича, иш жараёнларининг катта қисми сунъий интеллект билан боғланади.
“Ишнинг 50 фоизи сунъий интеллектга ўтади. Шу билан бирга, директорлар кенгашидаги одамларнинг фақат 20 фоизи бугунги келажакни технологик ва стратегик жиҳатдан бошқаришга етарлича тайёр”, — деди у.
Курейш молиявий секторда ҳам катта ўзгаришлар кечаётганини қайд этди.
“Бугун молиявий компаниялар рақамли компанияларга айланяпти. Мен эса тескарисини айтаман: биз молия билан шуғулланадиган СИ ва digital компанияларга айланишимиз керак”, — деди у.
Футуролог ўз чиқишида бир нечта “ақлбовар қилмас” прогнозларни ҳам келтирди. Унинг фикрича:
• кейинги 10 йилда биринчи сунъий интеллект президенти сайланиши мумкин;
• технология гигантлари давлатларни сотиб олишга қизиқиши мумкин;
• 2035 йилга келиб дунёда одамсимон роботлар сони 10 миллиардга етиши мумкин;
• роботлар сони одамлар сонидан ошиб кетиши эҳтимоли бор.
“Ҳозир дунё аҳолиси 8 миллиард. Демак, роботлар сони одамлар сонидан кўп бўлади”, — деди Курейш.
У ҳуқуқ соҳасидаги ўзгаришларни ҳам мисол келтирди. Экспертга кўра, дунёдаги юридик компанияларнинг 50–60 фоизи Harvey AI тизимидан ҳуқуқий ишлар учун фойдаланмоқда. Бу эса АҚШда ҳуқуқшунос битирувчиларни ишга олиш 30 фоизга қисқаришига олиб келган.
Курейш робототехника, тадқиқотлар ва бошқа соҳалар бир-бирини тезлаштириб, улкан инновациялар тўлқинини юзага келтираётганини таъкидлади.
