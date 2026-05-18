https://sputniknews.uz/20260518/uzbekistsn-ogir-atletikachilar-asia-chempionat-medal-57650774.html
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Осиё чемпионатида 6 та медаль олди
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Осиё чемпионатида 6 та медаль олди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳиндистоннинг Гандҳинагар шаҳрида ўтган оғир атлетика бўйича Осиё чемпионатида Ўзбекистон термаси 6 та медаль — 1 олтин, 4 кумуш ва 1 бронза қўлга киритди.
2026-05-18T09:17+0500
2026-05-18T09:17+0500
2026-05-18T09:17+0500
спорт
оғир атлетика
чемпионат
мусобақа
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57650473_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5b5a6aa755ce89603805dff354762b45.jpg
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Ҳиндистоннинг Гандҳинагар шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати якунланди.Қитъа биринчилиги 9–17 май кунлари Гужарат штатида ўтказилди. Мусобақада 28 давлатдан 172 нафар спортчи иштирок этди.Чемпионатнинг сўнгги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Амир Абдуллаев +110 килограмм вазн тоифасида баҳс олиб борди. У даст кўтариш машқида 189 килограмм натижа қайд этиб, кумуш медалга сазовор бўлди. Абдуллаев иккикурашда 409 килограмм натижа билан умумий ҳисобда тўртинчи ўринни эгаллади.Ўзбекистон медаллари қуйидагича тақсимланди:• Сарварбек Зафаржонов — -88 кг вазнда даст кўтаришда 169 кг натижа билан олтин медаль. У иккикурашда 367 кг билан тўртинчи бўлди; • Муҳаммадқодир Тоштемиров — -94 кг вазнда даст кўтаришда 166 кг, силтаб кўтаришда 207 кг ва иккикурашда 373 кг натижа билан 3 та кумуш медаль; • Абдулазиз Алимжонов — -79 кг вазнда силтаб кўтаришда 191 кг натижа билан бронза медаль; • Амир Абдуллаев — +110 кг вазнда даст кўтаришда 189 кг натижа билан кумуш медаль.Ушбу чемпионатда жамоавий медаллар жадвалида Хитой биринчи ўринни эгаллади. Мусобақа давомида бир қатор жаҳон ва Осиё рекордлари ҳам янгиланди.
https://sputniknews.uz/20251011/ogir-atletika-jahon-chempionat-rekord-52625655.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57650473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ec79789f5a886ebd00cd1193b2be8203.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, оғир атлетика, чемпионат, мусобақа, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал
спорт, оғир атлетика, чемпионат, мусобақа, олтин медаль, кумуш медал, бронза медал
Ўзбекистон оғир атлетикачилари Осиё чемпионатида 6 та медаль олди
Ҳиндистонда ўтган қитъа чемпионатида Ўзбекистон термаси 1 та олтин, 4 та кумуш ва 1 та бронза медаль билан иштирокини якунлади.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Ҳиндистоннинг Гандҳинагар шаҳрида оғир атлетика бўйича Осиё чемпионати якунланди.
Қитъа биринчилиги 9–17 май кунлари Гужарат штатида ўтказилди. Мусобақада 28 давлатдан 172 нафар спортчи иштирок этди.
Чемпионатнинг сўнгги кунида Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Амир Абдуллаев +110 килограмм вазн тоифасида баҳс олиб борди. У даст кўтариш машқида 189 килограмм натижа қайд этиб, кумуш медалга сазовор бўлди. Абдуллаев иккикурашда 409 килограмм натижа билан умумий ҳисобда тўртинчи ўринни эгаллади.
Шу тариқа, Жўрабек Зоиров ва Аброр Тожимирзаев мураббийлигидаги Ўзбекистон терма жамоаси мусобақани 1 та олтин, 4 та кумуш ва 1 та бронза — жами 6 та медаль билан якунлади.
Ўзбекистон медаллари қуйидагича тақсимланди:
• Сарварбек Зафаржонов — -88 кг вазнда даст кўтаришда 169 кг натижа билан олтин медаль. У иккикурашда 367 кг билан тўртинчи бўлди;
• Муҳаммадқодир Тоштемиров — -94 кг вазнда даст кўтаришда 166 кг, силтаб кўтаришда 207 кг ва иккикурашда 373 кг натижа билан 3 та кумуш медаль;
• Абдулазиз Алимжонов — -79 кг вазнда силтаб кўтаришда 191 кг натижа билан бронза медаль;
• Амир Абдуллаев — +110 кг вазнда даст кўтаришда 189 кг натижа билан кумуш медаль.
Ушбу чемпионатда жамоавий медаллар жадвалида Хитой биринчи ўринни эгаллади. Мусобақа давомида бир қатор жаҳон ва Осиё рекордлари ҳам янгиланди.