Оғир атлетикачи Акбар Жўраев жаҳон чемпионатида рекорд ўрнатди
Норвегияда ўтаётган жаҳон чемпионатида Акбар Жўраев -110 кг вазнда жаҳон рекорди билан олтин медалга эга чиқди. Руслан Нурудинов икки бронза медали билан фахрли ўринни эгаллади. Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди, мадҳия янгради.
ўзбекистон
спорт
оғир атлетика
олтин медаль
бронза медал
норвегия
жаҳон чемпионати
мусобақа
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Норвегияда ўтаётган жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик спортчи Акбар Жўраев -110 кг вазнда мутлақ чемпионликка эришди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Руслан Нурудинов эса силтаб кўтаришда 228 ва икки кураш якунига кўра 414 билан 2 та бронза медалига эга чиқди. Ғолиб ва совриндорларни тақдирлаш маросимида медалларни Спорт вазири ўринбосари, мамлакат Оғир атлетика федерацияси раисининг биринчи ўринбосари Шахрилло Махмудов тантанали тарзда топширди.
ўзбекистон
норвегия
акбар жўраев, жаҳон чемпионати, оғир атлетика, норвегия, ўзбекистон спорт, жаҳон рекорди, руслан нурудинов, спорт вазирлиги, олтин медал, чемпионлик, медаллар, оғир атлетика федерацияси, узбекистон, рекорд
Оғир атлетикачи Акбар Жўраев жаҳон чемпионатида рекорд ўрнатди
Ўзбекистон оғир атлетикачиси Акбар Жўраев Норвегияда ўтган жаҳон чемпионатида ғолиб бўлди ва рекорд ўрнатди. Руслан Нурудинов эса 2 та бронза медалига эга чиқди
ТОШКЕНТ, 11 окт – Sputnik
. Норвегияда ўтаётган жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик спортчи Акбар Жўраев -110 кг вазнда мутлақ чемпионликка эришди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Даст кўтаришда жаҳон рекорди билан олтин медалга эга чиққан Жўраев силтаб кўтаришда 232 кг ва умумий ҳисобда 428 кг билан мутлақ устунлигини намоён этди.
Руслан Нурудинов эса силтаб кўтаришда 228 ва икки кураш якунига кўра 414 билан 2 та бронза медалига эга чиқди.
Ғолиб ва совриндорларни тақдирлаш маросимида медалларни Спорт вазири ўринбосари, мамлакат Оғир атлетика федерацияси раисининг биринчи ўринбосари Шахрилло Махмудов тантанали тарзда топширди.