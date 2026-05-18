Коинотда 7800 та сунъий йўлдош: АҚШ “Олтин гумбаз” қурмоқчи
АҚШнинг “Олтин гумбаз” мудофаа тизими 1,2 трлн долларга тушиши мумкин. Уни ишлатиш учун коинотга 7800 та сунъий йўлдош жойлаштириш талаб этилади, аммо тизим Россия ва Хитойнинг оммавий зарбасини тўлиқ қайтара олмаслиги айтилди
2026-05-18T10:04+0500
09:58 18.05.2026 (янгиланди: 10:04 18.05.2026)
АҚШнинг 1,2 трлн долларлик “Олтин гумбаз” тизими 7800 та сунъий йўлдошни талаб қилади, аммо Россия ва Хитой зарбаларини тўлиқ тўса олмаслиги айтилмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik.
АҚШнинг “Олтин гумбаз” ракетага қарши мудофаа тизими 20 йил ичида қарийб 1,2 трлн долларга тушиши мумкин. Бу ҳақда РИА Новости АҚШ Конгресси ҳужжатлари таҳлилига таяниб хабар берди
АҚШ Конгрессининг Бюджет бошқармаси ҳисоб-китобларига кўра, мазкур миллий ракетага қарши мудофаа тизимини ишлаб чиқиш, жойлаштириш ва 20 йил давомида ишлатиш қиймати тахминан 1,2 трлн долларни ташкил этиши мумкин.
РИА Новости ўрганган маълумотларга кўра, тизимнинг ишлаши учун АҚШ коинотда 7800 та ракеталарни уриб туширадиган сунъий йўлдошлардан иборат гуруҳ жойлаштириши керак бўлади. Уларни ишлаб чиқиш, орбитага чиқариш ва эксплуатация қилиш харажатлари 743 млрд долларга баҳоланмоқда.
Бу гуруҳ ракеталарни учирилганидан кейинги дастлабки дақиқаларда, яъни парвознинг бошланғич босқичида уриб тушириш учун мўлжалланган. Ҳисоб-китобларга кўра, ҳар бир йўлдош тахминан беш йил хизмат қилади, шунинг учун тизимни доимий иш ҳолатида сақлаш учун ҳар йили 1600 тага яқин янги аппарат орбитага чиқарилиши талаб этилади.
Шу билан бирга, Конгресснинг фикрича, "Олтин гумбаз" йирик ядровий давлатларнинг оммавий ракета ҳужумини, жумладан, Россия ёки Хитойнинг эҳтимолий зарбаларини тўлиқ қайтара олмайди.
АҚШ президенти Дональд Трамп 2025 йил май ойида “Олтин гумбаз” архитектураси танланганини ва тизимни ўзининг иккинчи президентлик муддати якунигача ишга тушириш режалаштирилаётганини маълум қилган эди.
AP маълумотига кўра, лойиҳа АҚШни баллистик, гипертовушли ва бошқа ҳаво-космик таҳдидлардан ҳимоя қилишга қаратилган.
Россиянинг Женевадаги БМТ бўлинмаси ҳузуридаги доимий вакили Геннадий Гатилов РИА Новостига ушбу лойиҳа коинотда қуролланиш пойгасини кучайтириши ва глобал стратегик барқарорликка путур етказиши мумкинлигини айтди.