Песков Украина бўйича зарбалар ва музокаралар ҳақида баёнот берди
Россия расмийларига кўра, Украина бўйича тинчлик жараёни ҳозирча тўхтаб қолган. Москва АҚШ воситачилиги давом этишига умид қилмоқда, бироқ Киевдан музокараларга тайёрлик сигналлари олмаганини билдирмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik.
Россия Украина бўйича тинчлик жараёни ҳозирча тўхтаб қолганини, бироқ уни қайта тиклашга умид қилаётганини билдирди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди
.
Песков АҚШ президенти Дональд Трампнинг Украина бўйича тинчлик жараёни қийинлашиши мумкинлиги ҳақидаги баёнотига изоҳ берар экан, Москва Вашингтоннинг воситачилик ҳаракатлари давом этишига умид қилаётганини айтди.
“Ҳозирги вақтда тинчлик жараёни тўхтаб қолган. У барибир тикланади, деб умид қиламиз”, — деди Песков.
Унинг сўзларига кўра, Россия АҚШ томони Украина бўйича воситачилик ва тинчликпарварлик саъй-ҳаракатларини давом эттиришига умид қилмоқда.
Песков Россия Қуролли кучларининг зарбалари ҳақида ҳам фикр билдирди.
“Қуролли кучларимиз зарбалари фақат ҳарбий ёки ҳарбий мақсадларга яқин объектларга қаратилган”, — деди у.
Кремль вакили Украина томонининг Россия Беларусь ҳудудидан Украина ёки НАТО давлатларига ҳужум тайёрлаётгани ҳақидаги даъволарини ҳам рад этди. Песков бундай баёнотларни “кескинликни кучайтиришга қаратилган қўзғатиш” деб атади.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров эса Москва Вашингтон билан муносабатларда “чиройли баёнотлар”га эмас, амалдаги қадамларга қарашини айтди. У бу ҳақда Экваториал Гвинея ташқи ишлар вазири билан музокаралар якунлари бўйича матбуот анжуманида гапирди.
Лавровнинг сўзларига кўра, Украина бўйича АҚШ томонидан илгари сурилаётган режаларнинг амалга ошишига Европадаги радикал кучлар ва Киев режими тўсқинлик қилиши мумкин.
Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Михаил Галузин ҳам музокаралар ҳолатига тўхталиб, Москва Киевдан тинчлик жараёнини олға силжитишга тайёрлик сигналларини олмаётганини билдирди.
Галузиннинг таъкидлашича, ҳозирча асосий иш гуманитар масалалар — ҳарбий асирлар алмашинуви, тинч аҳолини қайтариш ва оилаларни бирлаштириш бўйича давом этмоқда