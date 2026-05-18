https://sputniknews.uz/20260518/mirziyoev-butunjahon-urbanizatsiya-forum-ishtirok-57658759.html
Мирзиёев Бокуда Бутунжаҳон урбанизация форумида иштирок этди
Мирзиёев Бокуда Бутунжаҳон урбанизация форумида иштирок этди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Бокуда Бутунжаҳон урбанизация форумининг 13-сессияси очилиш маросимида иштирок этди. Форумда арзон уй-жой, барқарор шаҳарлар ва транспорт инфратузилмаси муҳокама қилинмоқда.
2026-05-18T14:30+0500
2026-05-18T14:30+0500
2026-05-18T14:37+0500
шавкат мирзиёев
озарбайжон
илҳом алиев
бмт
форум
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57658399_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_1b5600e6678f4f3f94d26e6c5bc43a58.jpg
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Боку шаҳрида ўтаётган Бутунжаҳон урбанизация форумининг 13-сессияси очилиш маросимида иштирок этди.Конгресс-марказда давлат раҳбарини Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ҳамда БМТнинг Аҳоли пунктлари бўйича дастури — UN-Habitat ижрочи директори Анаклаудия Россбах кутиб олди.Бу галги форумнинг асосий мавзуси — “Барча учун уй-жой: хавфсиз ва барқарор шаҳарлар ҳамда ҳамжамиятлар”. UN-Habitat маълумотига кўра, WUF13 уй-жой муаммосини ҳал этиш ва уни инклюзив, барқарор шаҳар ривожланишининг муҳим омили сифатида кўрсатишга қаратилган.WUF13 17–22 май кунлари Боку шаҳрида Озарбайжон ҳукумати ва UN-Habitat ҳамкорлигида ўтказилмоқда. Форумда давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, ривожланиш институтлари ҳамда шаҳарсозлик соҳаси вакиллари иштирок этмоқда.Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Бокуга амалий ташриф билан келган. Ташриф дастурида форум тадбирлари, жумладан, Етакчилар саммитида иштирок этиш кўзда тутилган.Бутунжаҳон урбанизация форуми БМТнинг шаҳарлар ва аҳоли пунктларини ривожлантиришга бағишланган йирик халқаро майдони ҳисобланади. Унда уй-жой танқислиги, шаҳарларда аҳоли сони ортиши, инфратузилма юкламаси ва иқлим ўзгариши каби долзарб масалалар муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20260414/mirziyoev-bosh-reja-qurilish-vazifalar-56901988.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57658399_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_09f22fefa30f1a691eab080911d64197.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, озарбайжон, илҳом алиев, бмт, форум, сиёсат
шавкат мирзиёев, озарбайжон, илҳом алиев, бмт, форум, сиёсат
Мирзиёев Бокуда Бутунжаҳон урбанизация форумида иштирок этди
14:30 18.05.2026 (янгиланди: 14:37 18.05.2026)
Бокуда ўтаётган форумда барқарор шаҳарлар, арзон уй-жой, транспорт инфратузилмаси ва иқлим ўзгаришига мослашиш масалалари муҳокама қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Боку шаҳрида ўтаётган Бутунжаҳон урбанизация форумининг 13-сессияси очилиш маросимида иштирок этди
.
Конгресс-марказда давлат раҳбарини Озарбайжон президенти Илҳом Алиев ҳамда БМТнинг Аҳоли пунктлари бўйича дастури — UN-Habitat ижрочи директори Анаклаудия Россбах кутиб олди.
Бу галги форумнинг асосий мавзуси — “Барча учун уй-жой: хавфсиз ва барқарор шаҳарлар ҳамда ҳамжамиятлар”. UN-Habitat маълумотига кўра, WUF13 уй-жой муаммосини ҳал этиш ва уни инклюзив, барқарор шаҳар ривожланишининг муҳим омили сифатида кўрсатишга қаратилган.
Форум кун тартибидан шаҳарларни барқарор ривожлантириш, аҳолини замонавий ва арзон уй-жой билан таъминлаш, шаҳар муҳити сифатини ошириш, иқлим барқарорлигини мустаҳкамлаш, ижтимоий ва транспорт инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда уй-жойни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш масалалари ўрин олган.
WUF13 17–22 май кунлари Боку шаҳрида Озарбайжон ҳукумати ва UN-Habitat ҳамкорлигида ўтказилмоқда. Форумда давлатлар ва ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, ривожланиш институтлари ҳамда шаҳарсозлик соҳаси вакиллари иштирок этмоқда.
Президент матбуот хизмати маълумотига кўра, Шавкат Мирзиёев Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг таклифига биноан Бокуга амалий ташриф билан келган. Ташриф дастурида форум тадбирлари, жумладан, Етакчилар саммитида иштирок этиш кўзда тутилган.
Бутунжаҳон урбанизация форуми БМТнинг шаҳарлар ва аҳоли пунктларини ривожлантиришга бағишланган йирик халқаро майдони ҳисобланади. Унда уй-жой танқислиги, шаҳарларда аҳоли сони ортиши, инфратузилма юкламаси ва иқлим ўзгариши каби долзарб масалалар муҳокама қилинади.