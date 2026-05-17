https://sputniknews.uz/20260517/uzbekistan-kazakhstan-kooperatsiya-kun-tartib-57642550.html
Ўзбекистон ва Қозоғистон кооперация бўйича янги кун тартибини ишлаб чиқади
Ўзбекистон ва Қозоғистон кооперация бўйича янги кун тартибини ишлаб чиқади
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ва Қасим-Жомарт Тоқаев мулоқотда Ўзбекистон – Қозоғистон ҳамкорлигини муҳокама қилди. Томонлар савдони 10 млрд долларга етказиш, саноат кооперацияси ва транспорт лойиҳаларини кенгайтириш масалаларини кўриб чиқди
2026-05-17T14:31+0500
2026-05-17T14:31+0500
2026-05-17T14:31+0500
марказий осиё
туғилган кун
телефон суҳбати
шавкат мирзиёев
қасим-жомарт тоқаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9400dc3d3be4b9378a0a8be08b1f1c28.jpg
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 17 май куни Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат аввалида Мирзиёев Тоқаевни таваллуд куни билан табриклади.Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг Туркистондаги норасмий саммити юқори даражада ташкил этилганини алоҳида таъкидлади. Унинг қайд этишича, саммит ва ўтказилган музокаралар иштирокчи мамлакатлар ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликка янги суръат берди.Мулоқотда Ўзбекистон – Қозоғистон яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.Шунингдек, инвестициявий фаолият, жумладан, Халқаро саноат кооперацияси маркази доирасидаги лойиҳалар кенгаймоқда. Энергетика, транспорт, экология ва маданий-гуманитар соҳаларда янги ташаббуслар амалга оширилмоқда.Суҳбатда бўлажак Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши, Ҳудудлар раҳбарлари кенгашининг биринчи учрашуви ва бошқа механизмлар доирасида янги иқтисодий кун тартибини ишлаб чиқиш муҳимлиги қайд этилди.Президентлар икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқди.
https://sputniknews.uz/20260515/mirziyoev-toqaev-masjid-57592988.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005100_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_83d1fcb34fb32271f6de44d7cd1a8464.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий осиё, туғилган кун, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, қасим-жомарт тоқаев
марказий осиё, туғилган кун, телефон суҳбати, шавкат мирзиёев, қасим-жомарт тоқаев
Ўзбекистон ва Қозоғистон кооперация бўйича янги кун тартибини ишлаб чиқади
Ўзбекистон ва Қозоғистон яқин йилларда ўзаро савдони 10 млрд долларга етказиш, саноат кооперацияси ва энергетика лойиҳаларини кенгайтиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев 17 май куни Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди
.
Суҳбат аввалида Мирзиёев Тоқаевни таваллуд куни билан табриклади.
Ўзбекистон етакчиси Туркий давлатлар ташкилотининг Туркистондаги норасмий саммити юқори даражада ташкил этилганини алоҳида таъкидлади. Унинг қайд этишича, саммит ва ўтказилган музокаралар иштирокчи мамлакатлар ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликка янги суръат берди.
Мулоқотда Ўзбекистон – Қозоғистон яхши қўшничилик, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар ҳамкорлик барча йўналишларда жадал ривожланаётганини мамнуният билан қайд этди. Яқин йилларда икки томонлама товар айирбошлаш ҳажмини 10 млрд долларга етказиш бўйича тизимли ишлар олиб борилаётгани таъкидланди.
Шунингдек, инвестициявий фаолият, жумладан, Халқаро саноат кооперацияси маркази доирасидаги лойиҳалар кенгаймоқда. Энергетика, транспорт, экология ва маданий-гуманитар соҳаларда янги ташаббуслар амалга оширилмоқда.
Суҳбатда бўлажак Ҳукуматлараро комиссия йиғилиши, Ҳудудлар раҳбарлари кенгашининг биринчи учрашуви ва бошқа механизмлар доирасида янги иқтисодий кун тартибини ишлаб чиқиш муҳимлиги қайд этилди.
Президентлар икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини ҳам кўриб чиқди.