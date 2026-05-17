Ўзбекистон Покистоннинг Эрон-АҚШ-Исроил инқирозидаги ролини баҳолади
Бахтиёр Саидов ва Муҳаммад Исҳоқ Дор минтақадаги вазиятни муҳокама қилди. Ўзбекистон Покистоннинг Яқин Шарқда тинчлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган дипломатик саъй-ҳаракатларини юқори баҳолади.
2026-05-17T10:29+0500
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Ўзбекистон Покистоннинг Яқин Шарқдаги кескинликни юмшатишга қаратилган дипломатик ролини юқори баҳолади.Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Покистон Бош вазири ўринбосари ва ташқи ишлар вазири Муҳаммад Исҳоқ Дор билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, суҳбатда минтақадаги сўнгги вазият, икки томонлама ҳамкорлик ва халқаро хавфсизлик масалалари муҳокама қилинган. Томонлар минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар бўйича яқин мулоқот ва маслаҳатлашувларни давом эттиришга келишиб олди.Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Покистон савдо, инвестиция, транспорт, фармацевтика ва мудофаа соҳаларида ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Жорий йил бошида икки давлат қарийб 3,4 миллиард долларлик ҳужжатлар имзолаган ва беш йил ичида ўзаро савдони 2 миллиард долларга етказиш мақсадини билдирган.
Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Покистон Бош вазири ўринбосари ва ташқи ишлар вазири Муҳаммад Исҳоқ Дор билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, суҳбатда минтақадаги сўнгги вазият, икки томонлама ҳамкорлик ва халқаро хавфсизлик масалалари муҳокама қилинган.
Pakistan Today нашри ёзишича
, Саидов Покистоннинг Эрон-АҚШ-Исроил инқирози билан боғлиқ кескинликни пасайтиришдаги воситачилик ролини конструктив деб баҳолаган.
Томонлар минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик масалалар бўйича яқин мулоқот ва маслаҳатлашувларни давом эттиришга келишиб олди.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Покистон савдо, инвестиция, транспорт, фармацевтика ва мудофаа соҳаларида ҳамкорликни кенгайтирмоқда. Жорий йил бошида икки давлат қарийб 3,4 миллиард долларлик ҳужжатлар имзолаган ва беш йил ичида ўзаро савдони 2 миллиард долларга етказиш мақсадини билдирган.