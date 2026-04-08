Ўзбекистон ТИВ: Яқин Шарқда ўт очишни тўхтатиш ҳақидаги қарорни олқишлаймиз
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Покистон раҳбарияти воситачилигида Яқин Шарқда ўт очишни тўлиқ тўхтатиш ва сулҳ ўрнатилиши эълон қилинганини олқишлади. ТИВ барча томонларни вазминлик ва конструктив ҳамкорликка чақирди
2026-04-08T15:40+0500
ўзбекистон, тив, яқин шарқ, сулҳ, ўт очишни тўхтатиш, покистон, воситачилик, барқарорлик, дипломатия, бмт
15:40 08.04.2026 (янгиланди: 15:43 08.04.2026)
ТИВ буни кескинликни юмшатиш ва сиёсий-дипломатик мулоқот учун муҳим қадам деб баҳолади
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Ўзбекистон Покистон раҳбарияти воситачилигида Яқин Шарқда ўт очишни тўлиқ тўхтатиш ва сулҳ ўрнатилиши тўғрисидаги эълонни олқишлайди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида маълум қилинди
Мазкур саъй-ҳаракатларни кескинликни юмшатиш, сиёсий-дипломатик мулоқотни илгари суриш ҳамда ўзаро мақбул ечимларни топиш учун зарур шароит яратиш йўлидаги муҳим қадам, деб ҳисоблаймиз”, — дейилади баёнотда.
Вазирлик, шунингдек, барча томонларни вазминликни сақлашга, вазиятнинг янада кескинлашувига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга ҳамда тинчлик ва барқарорликка эришиш йўлида конструктив ҳамкорликни давом эттиришга чақирди.
Ўзбекистон можароларни фақат тинч йўл билан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми тамойилларига қатъий мувофиқ ҳал этиш зарурлигига оид ўзгармас позициясини яна бир бор тасдиқлади.