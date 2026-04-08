Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260408/uzbekistan-ot-ochish-toxtatish-olqishlash-56779487.html
Ўзбекистон ТИВ: Яқин Шарқда ўт очишни тўхтатиш ҳақидаги қарорни олқишлаймиз
Ўзбекистон ТИВ: Яқин Шарқда ўт очишни тўхтатиш ҳақидаги қарорни олқишлаймиз
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Покистон раҳбарияти воситачилигида Яқин Шарқда ўт очишни тўлиқ тўхтатиш ва сулҳ ўрнатилиши эълон қилинганини олқишлади. ТИВ барча томонларни вазминлик ва конструктив ҳамкорликка чақирди
2026-04-08T15:40+0500
2026-04-08T15:43+0500
сиёсат
ўзбекистон тив
дипломатия
баёнот
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Ўзбекистон Покистон раҳбарияти воситачилигида Яқин Шарқда ўт очишни тўлиқ тўхтатиш ва сулҳ ўрнатилиши тўғрисидаги эълонни олқишлайди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида маълум қилинди.Вазирлик, шунингдек, барча томонларни вазминликни сақлашга, вазиятнинг янада кескинлашувига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга ҳамда тинчлик ва барқарорликка эришиш йўлида конструктив ҳамкорликни давом эттиришга чақирди.Ўзбекистон можароларни фақат тинч йўл билан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми тамойилларига қатъий мувофиқ ҳал этиш зарурлигига оид ўзгармас позициясини яна бир бор тасдиқлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d41c036df34fd2889f9e722ab936c073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, тив, яқин шарқ, сулҳ, ўт очишни тўхтатиш, покистон, воситачилик, барқарорлик, дипломатия, бмт
Ўзбекистон ТИВ: Яқин Шарқда ўт очишни тўхтатиш ҳақидаги қарорни олқишлаймиз

15:40 08.04.2026 (янгиланди: 15:43 08.04.2026)
© Sputnik / Авенир ДебердеевФасад здания с над писем МИД Узбекистана
Фасад здания с над писем МИД Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.04.2026
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Oбуна бўлиш
ТИВ буни кескинликни юмшатиш ва сиёсий-дипломатик мулоқот учун муҳим қадам деб баҳолади
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Ўзбекистон Покистон раҳбарияти воситачилигида Яқин Шарқда ўт очишни тўлиқ тўхтатиш ва сулҳ ўрнатилиши тўғрисидаги эълонни олқишлайди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги баёнотида маълум қилинди.

Мазкур саъй-ҳаракатларни кескинликни юмшатиш, сиёсий-дипломатик мулоқотни илгари суриш ҳамда ўзаро мақбул ечимларни топиш учун зарур шароит яратиш йўлидаги муҳим қадам, деб ҳисоблаймиз”, — дейилади баёнотда.

Вазирлик, шунингдек, барча томонларни вазминликни сақлашга, вазиятнинг янада кескинлашувига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилишга ҳамда тинчлик ва барқарорликка эришиш йўлида конструктив ҳамкорликни давом эттиришга чақирди.
Ўзбекистон можароларни фақат тинч йўл билан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низоми тамойилларига қатъий мувофиқ ҳал этиш зарурлигига оид ўзгармас позициясини яна бир бор тасдиқлади.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.04.2026
Трамп икки ҳафталик сулҳга рози бўлди — Эрон буни АҚШ устидан ғалаба деб атади
10:49
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0