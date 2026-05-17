Ўзбекистон ўсмирлари U17 Осиё кубогида Кореяни енгди — навбатда Япония
Ўзбекистон U17 термаси Жанубий Кореяни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, Осиё кубоги ярим финалига чиқди. Жамоа финал йўлланмаси учун Япония билан ўйнайди.
2026-05-17T09:24+0500
футбол, спорт, чемпионат, мусобақа, жанубий корея
09:24 17.05.2026 (янгиланди: 09:33 17.05.2026)
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik.
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси футбол бўйича U17 Осиё кубогининг ярим финалига йўл олди. Бу ҳақда Осиё футбол конфедерацияси хабар берди
Чорак финалда Ўзбекистон Жанубий Кореяга қарши майдонга тушди. Асосий вақт 2:2 ҳисобида якунланди, пенальтилар сериясида эса ўзбекистонлик футболчилар 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди. AFC хабарига кўра, пенальтилар сериясида дарвозабон Меҳрожбек Сирожиддинов ҳал қилувчи сейвлардан бири билан жамоа қаҳрамонига айланди.
Учрашувда Ўзбекистон сафида Аҳрор Равшанбеков дубль қайд этди. Корея термаси эса 88-дақиқада ҳисобни тенглаштириб, ўйинни пенальтилар сериясига олиб борди.
Ярим финалда Ўзбекистон U17 термаси Японияга қарши ўйнайди. Японлар чорак финалда Тожикистонни 5:0 ҳисобида мағлуб этди. AFC маълумотига кўра, Япония U17 Осиё кубогида бешинчи чемпионлик учун курашмоқда.
Иккинчи ярим финалда Хитой ва Австралия термалари баҳс олиб боради. Австралия чорак финалда Вьетнамни 3:0 ҳисобида енгди, Хитой эса Саудия Арабистонини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Мусобақа 5–22 май кунлари Саудия Арабистонида ўтказилмоқда. Унда 16 жамоа тўрт гуруҳга бўлинган ҳолда иштирок этиши белгиланган.