Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон U-17 термаси Жаҳон чемпионатига йўлланма олди
2026-05-11T09:15+0500
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Ўзбекистон U-17 терма жамоаси футбол бўйича Осиё кубогида Ҳиндистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.Жидда шаҳрида ўтган учрашувдаги ғалаба Ўзбекистонга нафақат мусобақанинг чорак финалига чиқиш, балки Қатарда ўтадиган U-17 Жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам тақдим этди. Бу ҳақда Осиё футбол конфедерацияси хабар берди.Шу тариқа, амалдаги чемпион ҳисобланган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси кетма-кет иккинчи марта дунё биринчилигида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.Ўзбекистоннинг ғалабаси Австралия терма жамоасининг ҳам кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Энди Ўзбекистон ва Австралия гуруҳ ғолиблиги учун ўзаро баҳс олиб боради.Ҳиндистон эса ушбу мағлубиятдан сўнг мусобақадаги иштирокини якунлади.
Ўзбекистон U-17 термаси Ҳиндистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Осиё кубоги чорак финалига ва Жаҳон чемпионатига йўлланма олди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Ўзбекистон U-17 терма жамоаси футбол бўйича Осиё кубогида Ҳиндистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
Жидда шаҳрида ўтган учрашувдаги ғалаба Ўзбекистонга нафақат мусобақанинг чорак финалига чиқиш, балки Қатарда ўтадиган U-17 Жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам тақдим этди. Бу ҳақда Осиё футбол конфедерацияси хабар берди.
Шу тариқа, амалдаги чемпион ҳисобланган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси кетма-кет иккинчи марта дунё биринчилигида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Ўзбекистоннинг ғалабаси Австралия терма жамоасининг ҳам кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Энди Ўзбекистон ва Австралия гуруҳ ғолиблиги учун ўзаро баҳс олиб боради.
Ҳиндистон эса ушбу мағлубиятдан сўнг мусобақадаги иштирокини якунлади.
