Ўзбекистон U-17 термаси Жаҳон чемпионатига йўлланма олди
Ўзбекистон U-17 терма жамоаси Ҳиндистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этди. Бу ғалаба жамоага Осиё кубоги чорак финалига чиқиш ва Жаҳон чемпионатига кетма-кет иккинчи марта йўлланма олиш имконини берди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. Ўзбекистон U-17 терма жамоаси футбол бўйича Осиё кубогида Ҳиндистонни 3:0 ҳисобида мағлуб этди.Жидда шаҳрида ўтган учрашувдаги ғалаба Ўзбекистонга нафақат мусобақанинг чорак финалига чиқиш, балки Қатарда ўтадиган U-17 Жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам тақдим этди. Бу ҳақда Осиё футбол конфедерацияси хабар берди.Шу тариқа, амалдаги чемпион ҳисобланган Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси кетма-кет иккинчи марта дунё биринчилигида иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритди.Ўзбекистоннинг ғалабаси Австралия терма жамоасининг ҳам кейинги босқичга чиқишини таъминлади. Энди Ўзбекистон ва Австралия гуруҳ ғолиблиги учун ўзаро баҳс олиб боради.Ҳиндистон эса ушбу мағлубиятдан сўнг мусобақадаги иштирокини якунлади.
