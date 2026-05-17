Марказий Осиё ички савдоси 5 йилда икки баробар ошди — ҳисобот
ЕОТБ ҳисоботига кўра, Марказий Осиё мамлакатларининг ўзаро савдоси 2025 йилда 12,3 млрд долларга етди. Қозоғистон минтақа ичидаги энг йирик етказиб берувчи, Ўзбекистон эса асосий бозорлардан бири бўлиб қолмоқда.
2026-05-17T12:37+0500
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik.
Марказий Осиё мамлакатларининг ўзаро товар айирбошлаш ҳажми 2025 йилда 12,3 млрд долларга етди. Бу 2020 йилга нисбатан қарийб икки баробар кўп. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банки ҳисоботида маълум қилинди
.
Ҳисоботга кўра, минтақа ичидаги савдода Қозоғистон энг йирик иштирокчи бўлиб қолмоқда. Унинг Марказий Осиё давлатларига етказиб бериш ҳажми 6,6 млрд долларни ташкил этди. Бу умумий минтақавий экспортнинг ярмидан кўпроғига тенг.
Қозоғистон учун асосий савдо бозори Ўзбекистон ҳисобланади. Шу билан бирга, етказиб беришнинг энг тез ўсиши Қирғизистон йўналишида қайд этилган — қарийб 3 баравар, 1,7 млрд долларгача.
Қозоғистоннинг минтақага асосий экспорт товарлари дон маҳсулотлари, қора металлар, нефть ва нефть маҳсулотлари, кунгабоқар ёғи ҳамда ичимликлардан иборат.
Ўзбекистон минтақа ичидаги етказиб бериш ҳажми бўйича иккинчи ўринда. Мамлакат улуши 26 фоизни ёки 3,2 миллиард долларни ташкил этди. Ўзбекистон экспортида транспорт воситалари ва уларнинг қисмлари, сабзавот ва мевалар, пластмасса буюмлар, ўғитлар ва кийим-кечак асосий ўрин тутади.
ЕОИИ аъзолари бўлган Қозоғистон ва Қирғизистон биргаликда Марказий Осиё ички савдосининг катта қисмини таъминламоқда. Қирғизистоннинг минтақага экспорти 0,9 миллиард долларга етди, Ўзбекистонга етказиб бериш эса 2,7 баробар ошди.
Ҳисоботда Туркманистоннинг ҳам минтақа ичидаги савдода фаоллашгани қайд этилган. Мамлакат етказиб бериш ҳажмини 2,8 баробар ошириб, 1,3 миллиад долларга етказган. Туркманистон маҳсулотларининг қарийб 80 фоизи Ўзбекистон бозорига йўналтирилган.