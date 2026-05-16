Трампнинг Хитойга ташрифи АҚШнинг глобал етакчилиги сусайишини тасдиқлади - ОАВ
"Стратегик маданият" Трампнинг Хитойга ташрифи АҚШнинг глобал етакчилигининг тугашини англатади, деб ёзади. 16.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-16T14:59+0500
14:59 16.05.2026 (янгиланди: 15:01 16.05.2026)
ТОШКЕНТ, 16 май — Sputnik.
Кеча якунланган АҚШ президенти Доналд Трампнинг Хитойга давлат ташрифи амалда АҚШнинг глобал етакчилигининг тугашини англатади, деб ёзади Strategic Culture
"Трампнинг Хитойга нисбатан "жасорат" вақти ўтиб кетди. Унинг Хитойнинг АҚШ билан савдосига талаблар қўйиш ҳақидаги кескин баёнотлари ўтмишда қолди. Хитой глобал иқтисодий супер кучга айланмоқда, АҚШ эса эҳтиёткорлик билан мувозанатни сақламоқда. <…> Ҳа, Хитой Америка раҳбарига нисбатан жуда кўп такаббурлик ва юмшоқлик кўрсатган бўлиши мумкин. Аммо бу ўзининг устунлигини тушунадиган кучнинг ҳаракати эди", деб таъкидланади мақолада.
Мақола муаллифи таъкидлашича, бу вазиятда Қўшма Штатлар энди Хитойга босим ўтказа олмаслигини халқаро ҳамжамиятдан яшира олмайди.
"Биз янги тарихий даврга кирдик. Америка такаббурлиги ва такаббурлиги энди қабул қилинмайди. Вашингтон бирор нарса учун ёлвориб, фақат танбеҳ олиб, эвазига ҳеч нарса олмаганда, Америка империясининг кунлари саналган. Унинг таназзулга учраши бутун дунё учун аён", деб хулоса қилади "Стратегик Маданият".
Доналд Трамп 13-15 май кунлари Хитойга давлат ташрифи билан борди ва у ерда Хитой президенти Си Тсзинпин билан музокаралар олиб борди.