https://sputniknews.uz/20260516/aqsh-biolaboratoriyalari-nimani-yashirmoqda-57631388.html
Россия ва Хитой яқинида жойлашган АҚШ биолабораториялари нимани яширмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ йиллар давомида Украинада биолабораториялар борлиги ҳақида Россия даволарини инкор этиб келган, аммо ҳозир буни тан олмоқда. 16.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
Украинада биолабораториялар мавжудлигини биринчи бўлиб 2022 йилда АҚШ Давлат котиби ўринбосари Виктория Нуланд тан олди. Аммо Зеленский улар "мунтазам илмий тадқиқотлар" олиб бораётганини даъво қилди. The Washington Post Россиянинг далилларини "ёлғон айбловлар кампанияси" деб атади.Бироқ, яқинда Миллий разведка директори Тулси Габбард буни тасдиқлади: Байден маъмурияти бу иншоотлар ҳақида атайлаб ёлғон гапирган. Қўшма Штатлар ҳозирда 120 та хорижий биомарказларни текширмоқда, улардан 40 таси Украинада."Улар бу тадқиқотнинг нозик жиҳатларини тўлиқ ошкор қилишлари эҳтимолдан йироқ. Лекин, албатта, улар бундай дастурларга маълум даражада босим ўтказишади", деди Ҳарбий ва сиёсий журналистика маркази эксперти Борис Рожин.Муаммо фақат Киев билан чекланиб қолмайди: Пентагон томонидан молиялаштириладиган шунга ўхшаш марказлар узоқ вақтдан бери бошқа қўшни мамлакатларда - Грузия, Қозоғистон, Арманистон, Озарбайжон ва Молдовада фаолият юритиб келмоқда. МДҲда 50 дан ортиқ бундай муассасалар мавжуд.Мутахассислар ва Россия Мудофаа вазирлиги фуқаролик тадқиқотлари ниқоби остида улар ҳалокатли вирусларни (масалан, вабо ва вабо) ўрганиши ва биоқурол компонентларини ишлаб чиқиши мумкинлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантирган
Биолаборатории США: что скрывают секретные объекты у границ России
Sputnik Ўзбекистон
Биолаборатории США: что скрывают секретные объекты у границ России
true
Украинада биолабораториялар мавжудлигини биринчи бўлиб 2022 йилда АҚШ Давлат котиби ўринбосари Виктория Нуланд тан олди. Аммо Зеленский улар "мунтазам илмий тадқиқотлар" олиб бораётганини даъво қилди. The Washington Post Россиянинг далилларини "ёлғон айбловлар кампанияси" деб атади.
Бироқ, яқинда Миллий разведка директори Тулси Габбард буни тасдиқлади: Байден маъмурияти бу иншоотлар ҳақида атайлаб ёлғон гапирган. Қўшма Штатлар ҳозирда 120 та хорижий биомарказларни текширмоқда, улардан 40 таси Украинада.
Вашингтоннинг Украина биолабораторияларини тан олиши Зеленскийдан қутулишнинг бир усули, деди сенатор Владимир Жабаров. Унинг фикрича, АҚШ биотаҳдидлар масаласидан шунчаки Киевда ҳокимият алмашинуви учун расмий баҳона сифатида фойдаланмоқда.
"Улар бу тадқиқотнинг нозик жиҳатларини тўлиқ ошкор қилишлари эҳтимолдан йироқ. Лекин, албатта, улар бундай дастурларга маълум даражада босим ўтказишади", деди Ҳарбий ва сиёсий журналистика маркази эксперти Борис Рожин.
Муаммо фақат Киев билан чекланиб қолмайди: Пентагон томонидан молиялаштириладиган шунга ўхшаш марказлар узоқ вақтдан бери бошқа қўшни мамлакатларда - Грузия, Қозоғистон, Арманистон, Озарбайжон ва Молдовада фаолият юритиб келмоқда. МДҲда 50 дан ортиқ бундай муассасалар мавжуд.
Мутахассислар ва Россия Мудофаа вазирлиги фуқаролик тадқиқотлари ниқоби остида улар ҳалокатли вирусларни (масалан, вабо ва вабо) ўрганиши ва биоқурол компонентларини ишлаб чиқиши мумкинлиги ҳақида бир неча бор огоҳлантирган