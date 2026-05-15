Самарқандда МДҲ Чегара қўшинлари қўмондонлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди
Самарқандда МДҲ Чегара қўшинлари қўмондонлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди
Йиғилишда ўзаро хавфсизликни мустаҳкамлаш ва давлат чегараларини ҳимоя қилиш самарадорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли масалалар кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Самарқанд шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари Чегара қўшинлари қўмондонлари Кенгашининг 92-йиғилиши бўлиб ўтди, деб хабар берди Sputnik мухбири.Тўққизта давлат вакиллари иштирокида бўлиб ўтган йиғилишда МДҲ ташқи чегараларидаги вазият таҳлил қилинди, чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш, трансмиллий жиноятчилик, ноқонуний миграция ва контрабандага қарши курашиш, шунингдек, қўшма операциялар ва ахборот алмашинувини такомиллаштириш масалалари муҳокама қилинди.Шунингдек МДҲ Терроризмга қарши кураш маркази, МДҲ Молиявий разведка бўлинмалари раҳбарлари ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси ҳисоботлари тақдим этилди.МДҲ мамлакатлари Чегара қўшинлари қўмондонлари кенгашининг Мувофиқлаштирувчи хизмати раиси генерал-полковник Александр Манилов жорий йил учун режалаштирилган тадбирлар ҳақида маълум қилди.Хусусан, у Беларус раҳбарлигида ғарбий йўналишда ўтказиладиган махсус чегара операцияси ўтказилишини таъкидлади.Манилов бу йил Марказий Осиё йўналишида ҳам худди шундай операцияни ўзбек чегарачилари ҳам ўтказишини маълум қилди.Чегара қўшинлари қўмондонлари Кенгаши мажлисида жорий йил учун маданий-спорт ва илмий тадбирлар режаси ҳам муҳокама қилинди.Александр Манилов бўлажак тадбирлар ҳақида гапириб, давлат чегарасини муҳофаза қилишни ташкил этиш биринчи навбатда илм-фанга таянишини таъкидлади, чунки мутахассислар ўз фаолиятини илмий тадқиқотлар асосида олиб боришади.Шунингдек, у август ойида режалаштирилган Ҳамдўстлик мамлакатлари чегара идоралари спартакиадаси бўлиб ўтиши режалаштирилганини билдирди.Йиғилиш якунлари бўйича ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган 17 та қарор қабул қилинди.
10:43 15.05.2026
Йиғилишда ўзаро хавфсизликни мустаҳкамлаш ва давлат чегараларини ҳимоя қилиш самарадорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли масалалар кўриб чиқилди.
