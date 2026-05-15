Мирзиёев Туркистонда ТДТнинг норасмий саммитида иштирок этади
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 15 май куни амалий ташриф билан ушбу мамлакатда бўлади, дея хабар берди президент матбуот хизмати.Давлат раҳбари Туркистон шаҳрида Туркий давлатлар ташкилотининг (ТДТ) “Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш” мавзусидаги норасмий саммитида иштирок этади.Тадбир давомида кўп томонлама ҳамкорликни, биринчи навбатда, савдо-иқтисодиёт, инвестиция, транспорт-коммуникация ва экология соҳаларида ҳамда рақамли инфратузилмани ривожлантириш, инновацион технологияларни жорий этиш ва сунъий интеллектни амалда қўллаш борасида янада кенгайтириш хусусида сўз юритилади.Делегациялар раҳбарлари халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларни ҳам муҳокама қиладилар.Тадбир якунида Туркистон декларациясини қабул қилиш кўзда тутилган.
