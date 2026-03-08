Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260308/turkey-ots-yigilish-saidov-uchrashuv-56166104.html
Туркиядаги ТДТ йиғилиши: Саидов Эрдоған, Фидан ва Байрамов билан учрашди
Туркиядаги ТДТ йиғилиши: Саидов Эрдоған, Фидан ва Байрамов билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Истанбулда ўтган Туркий давлатлар ташкилоти ТИВ кенгаши йиғинида Бахтиёр Саидов иштирок этди. Учрашувларда хавфсизлик, Яқин Шарқдаги вазият ва минтақавий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
2026-03-08T09:01+0500
2026-03-08T09:01+0500
режеп таййип эрдоған
ўзбекистон тив
ақш – эрон можароси
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56166438_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_41cfafb9ebbdd33d3e2557be10d01d3c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. 7 март куни Истанбулда Туркий давлатлар ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг норасмий йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Унда Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов иштирок этди. Йиғилиш доирасида у Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған қабулида бўлди, шунингдек Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан ва Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувлар ўтказди.Ўзбекистон Туркий давлатлар ташкилоти доирасида амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, барқарорлик, ўзаро боғлиқлик ва изчил ривожланишга қаратилган ташаббусларни илгари суришни қўллаб-қувватлаши таъкидланди.Бахтиёр Саидовнинг Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан билан мулоқотида Яқин Шарқдаги вазият ва унинг минтақавий оқибатлари муҳокама қилинди. Томонлар зиддиятларни мулоқот ва дипломатия йўли билан ҳал этиш муҳимлигини қайд этди.Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувда ҳам минтақадаги сўнгги воқеалар юзасидан фикр алмашилди. Томонлар кескинликнинг янада кучайишига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилиш муҳимлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260121/delegatsiya-erdogan-turkey-rahbarlar-uchrashuv-55071877.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56166438_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_6687b737c4cd989288f636463a9adbf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
истанбулда ўтган туркий давлатлар ташкилоти тив кенгаши йиғинида бахтиёр саидов иштирок этди. учрашувларда хавфсизлик, яқин шарқдаги вазият ва минтақавий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
истанбулда ўтган туркий давлатлар ташкилоти тив кенгаши йиғинида бахтиёр саидов иштирок этди. учрашувларда хавфсизлик, яқин шарқдаги вазият ва минтақавий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.

Туркиядаги ТДТ йиғилиши: Саидов Эрдоған, Фидан ва Байрамов билан учрашди

09:01 08.03.2026
© пресс-служба МИДБахтиёр Саидов принял участие в встрече Совета министров иностранных дел ОТГ
Бахтиёр Саидов принял участие в встрече Совета министров иностранных дел ОТГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2026
© пресс-служба МИД
Oбуна бўлиш
Йиғин доирасида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Туркия ва Озарбайжон раҳбарияти ва вазирлари билан музокаралар ўтказиб, долзарб минтақавий масалаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. 7 март куни Истанбулда Туркий давлатлар ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг норасмий йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Унда Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов иштирок этди. Йиғилиш доирасида у Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған қабулида бўлди, шунингдек Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан ва Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувлар ўтказди.
Муҳокамалар чоғида минтақавий ва глобал хавфсизликка тобора ортиб бораётган таҳдидлар, шунингдек мамлакатлар ўртасидаги бирдамлик ва мувофиқлашувни мустаҳкамлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон Туркий давлатлар ташкилоти доирасида амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, барқарорлик, ўзаро боғлиқлик ва изчил ривожланишга қаратилган ташаббусларни илгари суришни қўллаб-қувватлаши таъкидланди.
Бахтиёр Саидовнинг Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан билан мулоқотида Яқин Шарқдаги вазият ва унинг минтақавий оқибатлари муҳокама қилинди. Томонлар зиддиятларни мулоқот ва дипломатия йўли билан ҳал этиш муҳимлигини қайд этди.
Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувда ҳам минтақадаги сўнгги воқеалар юзасидан фикр алмашилди. Томонлар кескинликнинг янада кучайишига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилиш муҳимлигини таъкидлади.
Делегация Узбекистана во главе с Бахтиёром Саидовым встретилась с президентом Турции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2026
Ўзбекистон делегацияси Эрдоған ва Туркия хавфсизлик идоралари раҳбарлари билан учрашди
21 Январ, 10:06
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0