https://sputniknews.uz/20260308/turkey-ots-yigilish-saidov-uchrashuv-56166104.html
Туркиядаги ТДТ йиғилиши: Саидов Эрдоған, Фидан ва Байрамов билан учрашди
Туркиядаги ТДТ йиғилиши: Саидов Эрдоған, Фидан ва Байрамов билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Истанбулда ўтган Туркий давлатлар ташкилоти ТИВ кенгаши йиғинида Бахтиёр Саидов иштирок этди. Учрашувларда хавфсизлик, Яқин Шарқдаги вазият ва минтақавий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
2026-03-08T09:01+0500
2026-03-08T09:01+0500
2026-03-08T09:01+0500
режеп таййип эрдоған
ўзбекистон тив
ақш – эрон можароси
хавфсизлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56166438_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_41cfafb9ebbdd33d3e2557be10d01d3c.jpg
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. 7 март куни Истанбулда Туркий давлатлар ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг норасмий йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Унда Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов иштирок этди. Йиғилиш доирасида у Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған қабулида бўлди, шунингдек Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан ва Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувлар ўтказди.Ўзбекистон Туркий давлатлар ташкилоти доирасида амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, барқарорлик, ўзаро боғлиқлик ва изчил ривожланишга қаратилган ташаббусларни илгари суришни қўллаб-қувватлаши таъкидланди.Бахтиёр Саидовнинг Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан билан мулоқотида Яқин Шарқдаги вазият ва унинг минтақавий оқибатлари муҳокама қилинди. Томонлар зиддиятларни мулоқот ва дипломатия йўли билан ҳал этиш муҳимлигини қайд этди.Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувда ҳам минтақадаги сўнгги воқеалар юзасидан фикр алмашилди. Томонлар кескинликнинг янада кучайишига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилиш муҳимлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260121/delegatsiya-erdogan-turkey-rahbarlar-uchrashuv-55071877.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/08/56166438_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_6687b737c4cd989288f636463a9adbf6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
истанбулда ўтган туркий давлатлар ташкилоти тив кенгаши йиғинида бахтиёр саидов иштирок этди. учрашувларда хавфсизлик, яқин шарқдаги вазият ва минтақавий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
истанбулда ўтган туркий давлатлар ташкилоти тив кенгаши йиғинида бахтиёр саидов иштирок этди. учрашувларда хавфсизлик, яқин шарқдаги вазият ва минтақавий ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди.
Туркиядаги ТДТ йиғилиши: Саидов Эрдоған, Фидан ва Байрамов билан учрашди
Йиғин доирасида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Туркия ва Озарбайжон раҳбарияти ва вазирлари билан музокаралар ўтказиб, долзарб минтақавий масалаларни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik.
7 март куни Истанбулда Туркий давлатлар ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг норасмий йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди
.
Унда Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов иштирок этди. Йиғилиш доирасида у Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған қабулида бўлди, шунингдек Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан ва Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувлар ўтказди.
Муҳокамалар чоғида минтақавий ва глобал хавфсизликка тобора ортиб бораётган таҳдидлар, шунингдек мамлакатлар ўртасидаги бирдамлик ва мувофиқлашувни мустаҳкамлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Ўзбекистон Туркий давлатлар ташкилоти доирасида амалий ҳамкорликни янада чуқурлаштириш, барқарорлик, ўзаро боғлиқлик ва изчил ривожланишга қаратилган ташаббусларни илгари суришни қўллаб-қувватлаши таъкидланди.
Бахтиёр Саидовнинг Туркия ташқи ишлар вазири Ҳакан Фидан билан мулоқотида Яқин Шарқдаги вазият ва унинг минтақавий оқибатлари муҳокама қилинди. Томонлар зиддиятларни мулоқот ва дипломатия йўли билан ҳал этиш муҳимлигини қайд этди.
Озарбайжон ташқи ишлар вазири Жейҳун Байрамов билан учрашувда ҳам минтақадаги сўнгги воқеалар юзасидан фикр алмашилди. Томонлар кескинликнинг янада кучайишига олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатлардан тийилиш муҳимлигини таъкидлади.