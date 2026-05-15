Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260515/lavrov-ukraina-57594032.html
Лавров: Украина можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш Россия учун афзалроқ
Лавров: Украина можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш Россия учун афзалроқ
Sputnik Ўзбекистон
Россия Украинадаги можарони дипломатик йўллар билан ҳал этиш тарафдори, бироқ бундай бўлмаса, барча мақсадларга махсус ҳарбий операция доирасида эришилади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Деҳлидаги БРИКС ТИВ раҳбарлари йиғилиши якунлари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.
2026-05-15T16:14+0500
2026-05-15T16:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
сергей лавров
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_5ff8679771fa1bd5c04d315461996057.jpg
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия Украинадаги можарони дипломатик йўллар билан ҳал этиш тарафдори, бироқ бундай бўлмаса, барча мақсадларга махсус ҳарбий операция доирасида эришилади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Деҳлидаги БРИКС ТИВ раҳбарлари йиғилиши якунлари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.У Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трампнинг Аляскадаги учрашувида Украинадаги можарони ҳал этишнинг базавий тамойиллари тўғрисида келишувларга эришилганини эслатди. Шундан буён европаликлар ва айниқса Лондон Қўшма Штатлар ўз ташаббусига содиқ қолмаслиги учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260513/kreml-ukraine-ot-ochish-toxtatish-shartlar-57550475.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_830a86d31f466e979b7ba1d979c26b56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, украина, россия
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, украина, россия

Лавров: Украина можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш Россия учун афзалроқ

16:14 15.05.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишГлавы МИД РФ С. Лавров
Главы МИД РФ С. Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ТИВ раҳбари мамлакат ҳар қандай ҳолатларда махсус ҳарбий операция мақсадларига эришишини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия Украинадаги можарони дипломатик йўллар билан ҳал этиш тарафдори, бироқ бундай бўлмаса, барча мақсадларга махсус ҳарбий операция доирасида эришилади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Деҳлидаги БРИКС ТИВ раҳбарлари йиғилиши якунлари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.

“Россия президенти Владимир Путин айтганидек, биз ҳар қандай ҳолатларда махсус ҳарбий операция мақсадларига эришамиз. Афзалроғи – дипломатик йўллар билан, бироқ агар бўлмаса, бунга махсус ҳарбий операция доирасида эришишда давом этамиз”, - деди Лавров.

У Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трампнинг Аляскадаги учрашувида Украинадаги можарони ҳал этишнинг базавий тамойиллари тўғрисида келишувларга эришилганини эслатди. Шундан буён европаликлар ва айниқса Лондон Қўшма Штатлар ўз ташаббусига содиқ қолмаслиги учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Кремль Украинада ўт очишни тўхтатиш шартларини маълум қилди
13 Май, 18:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0