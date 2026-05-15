Лавров: Украина можаросини дипломатик йўл билан ҳал қилиш Россия учун афзалроқ
2026-05-15T16:14+0500
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия Украинадаги можарони дипломатик йўллар билан ҳал этиш тарафдори, бироқ бундай бўлмаса, барча мақсадларга махсус ҳарбий операция доирасида эришилади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Нью-Деҳлидаги БРИКС ТИВ раҳбарлари йиғилиши якунлари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди.У Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трампнинг Аляскадаги учрашувида Украинадаги можарони ҳал этишнинг базавий тамойиллари тўғрисида келишувларга эришилганини эслатди. Шундан буён европаликлар ва айниқса Лондон Қўшма Штатлар ўз ташаббусига содиқ қолмаслиги учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда.
“Россия президенти Владимир Путин айтганидек, биз ҳар қандай ҳолатларда махсус ҳарбий операция мақсадларига эришамиз. Афзалроғи – дипломатик йўллар билан, бироқ агар бўлмаса, бунга махсус ҳарбий операция доирасида эришишда давом этамиз”, - деди Лавров.
У Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президенти Дональд Трампнинг Аляскадаги учрашувида Украинадаги можарони ҳал этишнинг базавий тамойиллари тўғрисида келишувларга эришилганини эслатди. Шундан буён европаликлар ва айниқса Лондон Қўшма Штатлар ўз ташаббусига содиқ қолмаслиги учун қўлидан келган барча ишни қилмоқда.