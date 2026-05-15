Биринчи июндан электр энергияси ва газ тарифлари ошади
13:21 15.05.2026 (янгиланди: 13:38 15.05.2026)
Ўзбекистонда аҳоли ва бизнес учун электр ҳамда газ тарифлари 8-12 фоизга ошади.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Ўзбекистон ҳукуматининг тегишли қарори (243-сон, 15.05.2026-й.) билан 2026 йил 1 июндан электр энергияси ва табиий газнинг янги тарифлари тасдиқланди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги маълум қилди.
Қарорга мувофиқ, I ва II гуруҳ истеъмолчилари учун электр энергиясининг 1 кВт соати 1 минг 100 сўм этиб белгиланди. ИВ гуруҳ истеъмолчилари учун ҳам электр энергиясининг 1 кВт соати 1 минг 100 сўмни ташкил этади.
III гуруҳ, шу жумладан аҳоли учун табақалаштирилган тарифлар сақлаб қолинди.
Хусусан, овқат тайёрлаш учун марказлашган ҳолда электр плиталар билан жиҳозланган кўп квартирали уйлар ва ётоқхоналарда яшовчи аҳоли учун:
ойига 200 кВт соатгача — 325 сўм;
201 кВт соатдан 500 кВт соатгача — 450 сўм;
501 кВт соатдан 1 000 кВт соатгача — 550 сўм этиб белгиланди.
Қолган маиший истеъмолчилар учун эса:
ойига 200 кВт соатгача — 650 сўм;
201 кВт соатдан 500 кВт соатгача — 900 сўм;
501 кВт соатдан 1 000 кВт соатгача — 1 минг 100 сўм бўлади.
Юқори ҳажмдаги истеъмол учун оширилган коэффициентли тарифлар сақланиб қолади.
Табиий газ бўйича барча истеъмолчилар учун (алоҳида тоифалардан ташқари) 1 куб метр газ нархи 2 минг сўм этиб белгиланди. Автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчалари учун тариф 1 куб метр учун 2 минг 750 сўмни ташкил этади.
Аҳоли учун табиий газ тарифлари ҳам табақалаштирилган тартибда сақланиб, иситиш мавсумида ойига 500 куб метргача, бошқа мавсумларда эса 100 куб метргача истеъмол учун 1 куб метр газ 1 минг 100 сўмдан ҳисобланади.
Қарор билан энергия ресурсларини етказиб беришдаги йўқотишларни қисқартириш, энергия самарадорлигини ошириш ва хизматлар сифатини яхшилаш бўйича қўшимча вазифалар ҳам белгиланди.
