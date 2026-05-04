https://sputniknews.uz/20260504/uzbekistan-komir-gaz-neft-57309908.html
Ўзбекистонда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариши камайди – инфографика
Ўзбекистонда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариши камайди – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистонда 246,1 триллион сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди. Шу билан бирга, кўмир, табиий газ, газ конденсати ва нефть ишлаб чиқариши камайган.
2026-05-04T12:57+0500
2026-05-04T12:57+0500
2026-05-04T12:57+0500
инфографика
газ
нефть
кўмир маҳсулоти
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57307161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03809f1b09355b598dc39a7d1c655b38.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь–март ойларида Ўзбекистонда 246,1 триллион сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.Ҳисобот даврида 1,1 млн тонна кўмир, 9,6 млрд куб метр табиий газ, 242,3 минг тонна газ конденсати ва 157,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.Қўмита маълумотига кўра, 2025 йилнинг шу даври билан таққослаганда мазкур маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми камайган.Кўрсаткичларнинг қай даражада ўзгаргани Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/04/57307161_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a0b1bdfc956e72ae7f121cc7e30e728c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, газ, нефть, кўмир маҳсулоти, ўзбекистон, инфографика
инфографика, газ, нефть, кўмир маҳсулоти, ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистонда кўмир, газ ва нефть ишлаб чиқариши камайди – инфографика
2026 йилнинг биринчи чорагида кўмир, табиий газ, газ конденсати ва нефть ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь–март ойларида Ўзбекистонда 246,1 триллион сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.
Ҳисобот даврида 1,1 млн тонна кўмир, 9,6 млрд куб метр табиий газ, 242,3 минг тонна газ конденсати ва 157,3 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
Қўмита маълумотига кўра, 2025 йилнинг шу даври билан таққослаганда мазкур маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми камайган.
Кўрсаткичларнинг қай даражада ўзгаргани Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида келтирилган.