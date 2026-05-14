https://sputniknews.uz/20260514/otkan-kunlar-tarjimon-tovon-57569884.html
Муаллифлик ҳуқуқи бузилгани учун “Ўткан кунлар” таржимонига 20,6 млн сўм товон ундирилади
Америкалик таржимон Марк Риз “Ўткан кунлар” асарининг инглизча таржимаси рухсатсиз тарқатилгани бўйича судда ғалаба қозонди. Суд қарорига кўра, унинг фойдасига 20,6 млн сўм товон ундирилади.
2026-05-14T17:11+0500
Марк Риз Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини 15 йил давомида инглиз тилига таржима қилган.
ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Америкалик таржимон ва шарқшунос олим Марк Риз муаллифлик ҳуқуқи бузилгани бўйича судда ғалаба қозонди.
Фуқаролик ишлари бўйича Учтепа туманлараро суди қарорига кўра, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети масъул ходими М. Чутпулатовдан Марк Риз фойдасига 20 миллион 600 минг сўм товон ундирилиши белгиланди
Маълум қилинишича, жорий йил апрель ойида Марк Риз судга муаллифлик ҳуқуқи бузилиши оқибатида етказилган зарар учун компенсация ундириш тўғрисида даъво аризаси киритган.
Аввалроқ Марк Риз Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини 15 йил давомида инглиз тилига — “Bygone Days” номи билан таржима қилгани, аммо асарнинг электрон нусхаси рухсатсиз тарқатилаётгани ҳақида Адлия вазирлигига мурожаат қилган эди.
Мурожаат асосида вазирлик Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида ўрганиш ўтказган. Натижада аниқланган ҳуқуқбузарлик бўйича университет масъул ходимига нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, судга юборилган.
Суд қарори билан ушбу ходимга 20 миллион 600 минг сўм жарима белгиланган ҳамда асарнинг электрон нусхасини unilibrary.uz тизимидан ўчириш мажбурияти юклатилган.
Адлия вазирлиги эслатишича, қонунчиликка мувофиқ муаллиф ҳуқуқбузардан зарарни қоплаш ўрнига базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараваридан 1000 бараваригача товон тўлашни талаб қилишга ҳақли.