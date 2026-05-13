https://sputniknews.uz/20260513/uzbekistan-magistral-gaz-quvurlar-ishlatilish-57547636.html
Ўзбекистонда магистрал газ қувурларининг 60 фоиздан ортиғи 30 йилдан зиёд ишлатилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда магистрал газ қувурларининг 60 фоиздан ортиғи 30 йилдан зиёд эксплуатация қилинмоқда. Ускуналарнинг эскириши носозлик ва авариялар хавфини ошираётгани айтилди.
2026-05-13T16:46+0500
ўзбекистон
жамият
газ қувури
хавфсизлик
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Ўзбекистонда магистрал газ қувурларининг 60 фоиздан ортиғи 30 йилдан зиёд вақт давомида эксплуатация қилинмоқда. Бу ҳақда Саноат, радиация ва ядровий хавфсизлик қўмитасининг Стратегик режалаштириш ва методология департаменти бошлиғи Махамат Сайдазимов маълум қилди, , деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Сайдазимовнинг сўзларига кўра, бугунги кунда Ўзбекистон газ-транспорт инфратузилмасининг ишончлилигини таъминлашдаги энг жиддий муаммолардан бири қувур тизимларининг жисмоний ва маънавий эскириш даражаси юқорилигидир.Унинг қайд этишича, давлат назорати остидаги газ транспорт тизими мисолида магистрал газ қувурлари, компрессор станциялари, босим остида ишловчи идишлар ва технологик ускуналарнинг катта қисми 30 йилдан ортиқ вақтдан бери эксплуатация қилинмоқда.Сайдазимовнинг сўзларига кўра, газ транспорт тизимидаги компрессор станцияларидаги газ ҳайдовчи агрегатлар бўйича ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилмоқда.Шу билан бирга, магистрал газ қувурларининг 46 фоизи замонавий қувур ичи диагностика технологияларидан фойдаланиш имкониятига эга эмас.Сайдазимовнинг таъкидлашича, кўп йиллар олдин қувурларни лойиҳалашда қувур ичи диагностикасининг замонавий талаблари ҳисобга олинмаган. Яъни қувурлар ичида тозалаш ва диагностика қурилмаларини ишга тушириш имконияти кўзда тутилмаган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
ўзбекистон, жамият, газ қувури, хавфсизлик
Мутахассислар бундай ҳолат авариялар хавфини оширишини таъкидламоқда.
