SOCAR Ўзбекистонда ваколатхона очади, BP Устюртдаги лойиҳага қўшилди
Президент Шавкат Мирзиёев SOCAR ва BP раҳбариятини қабул қилди. Учрашувда Устюртдаги углеводород конларини ўзлаштириш, нефть маҳсулотларини етказиб бериш ва кадрлар тайёрлаш масалалари кўриб чиқилди.
2026-05-13T18:29+0500
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекистон энергетика ҳафталиги – 2026” форумида иштирок этиш учун мамлакатга келган Озарбайжоннинг SOCAR компанияси бош директори Равшан Нажаф ҳамда "British Petroleum" раҳбарияти вакиллари Ариэль Флорес ва Жованни Кристофолини қабул қилди.Учрашувда энергетика ва нефть-газ соҳасида ушбу компаниялар билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Энергетика соҳасидаги кооперация муваффақиятли кечаётгани қайд этилди. SOCAR Устюрт платосидаги углеводород конларини ўзлаштириш лойиҳасида Ўзбекистоннинг шериги ҳисобланади. Компаниянинг Ўзбекистондаги ваколатхонасини очиш тўғрисида қарор қабул қилинди.Томонлар нефть-газ соҳасида углеводород хомашёсини қидириш, қазиб олиш ва чуқур қайта ишлаш, нефть ва нефть маҳсулотларини узоқ муддатли етказиб беришни йўлга қўйиш ҳамда тармоқ учун мутахассис кадрлар тайёрлаш бўйича қўшма лойиҳаларни илгари суриш муҳимлигини таъкидлади.
18:29 13.05.2026 (янгиланди: 18:39 13.05.2026)
