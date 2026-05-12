Халқаро энергетика форумида Беларусда АЭС улуши ва Озарбайжоннинг энергия режалари айтилди
14:27 12.05.2026 (янгиланди: 14:39 12.05.2026)
© SputnikВ Ташкенте стартовала Энергетическая неделя Узбекистана.
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Беларусь энергетика вазирининг айтишича, мамлакат электр энергияси умумий балансида атом генерациясининг улуши 40 фоизни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 12 май — Sputnik. Тошкентдаги Халқаро энергетика форумида Беларусь АЭС тажрибаси, Озарбайжоннинг “яшил” энергия режалари ва SOCARнинг Ўзбекистондаги қўшма лойиҳаси ҳақида маълумот берилди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
Беларусь энергетика вазири Денис Морознинг айтишича, мамлакат электр энергияси умумий балансида атом генерациясининг улуши 40 фоизни ташкил этади.
Унинг сўзларига кўра, бу дунёдаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир. Сўнгги 5 йилда Беларусда электр энергияси истеъмоли 6 миллиард киловатт соатга ошган.
© SputnikВ Ташкенте стартовала Энергетическая неделя Узбекистана.
В Ташкенте стартовала Энергетическая неделя Узбекистана.
© Sputnik
“Бу қишда биз энг юқори энергия истеъмоли бўйича рекордларни янгиладик — Беларусь энергетика тизими энг юқори 7300 мегаватт энергия истеъмол қилди”, — деди Мороз.
Вазир АЭС ишга туширилиши мамлакат энергетика инфратузилмасини модернизация қилишга ҳам таъсир кўрсатганини таъкидлади. Унинг айтишича, 330 киловольт ва ундан юқори кучланишли 1700 километр юқори кучланишли тармоқлар модернизация қилинган.
Шунингдек, 2021–2025 йилларда 12,5 минг километр тақсимлаш тармоқлари модернизация қилинди. Келгуси 5 йилда бу кўрсаткични 18,5 минг километрга етказиш режалаштирилган.
“Биз бундан кейин ҳам ўсишда давом этамиз, чунки атом электр станциясидан ишончли, арзон электр энергиясини олиш мамлакат ичида электр энергияси истеъмолини жуда рағбатлантиради”, — деди у.
Форумда Озарбайжон энергетика вазири ўринбосари Орхан Зейналов ҳам мамлакатнинг “яшил” энергия режалари ҳақида гапирди.
Унинг айтишича, Озарбайжон 2030 йилга бориб қайта тикланадиган энергия манбалари улушини 38 фоизга, 2035 йилга келиб эса 42 фоизга етказишни режалаштирмоқда.
“Келгуси йил якунига қадар 2 гигаватт қайта тикланувчи энергия қувватларини ишга туширамиз. Келгуси беш йил ичида яна 6 гигаватт қувват ишга туширилади”, — деди Зейналов.
Унинг сўзларига кўра, янги қувватларнинг бир қисмини тўртта ўзаро боғлиқ лойиҳа орқали экспорт қилиш, шунингдек, йирик маълумотлар марказлари фаолиятини таъминлаш учун фойдаланиш режалаштирилган.
SOCAR вице-президенти Арзу Жавадова эса “Ўзбекнефтгаз” ва SOCARнинг Устюрт минтақасидаги қўшма лойиҳаси ҳақида маълумот берди.
© telegram sputnikuzbekistanСовместный проект Узбекнефтегаза и азербайджанской SOCAR в Устюртском регионе отражает текущий этап сотрудничества между странами в энергетическом секторе
Совместный проект Узбекнефтегаза и азербайджанской SOCAR в Устюртском регионе отражает текущий этап сотрудничества между странами в энергетическом секторе
© telegram sputnikuzbekistan
Унинг сўзларига кўра, ҳозир Қорақалпоғистонда кенг кўламли дала ишлари ва сейсмик қидирув ишлари олиб борилмоқда. Бу Ўзбекистондаги энг йирик сейсмик маълумотларни йиғиш кампаниясидир.
“Сейсморазведка технологиясига келсак, биз анъанавий кабель тизимларидан чиқиб, тугун сенсорлари ва бир вақтнинг ўзида вибраторлардан фойдаланган ҳолда 3D технологиясига ўтдик. Бу Ўзбекистонда биринчи марта”, — деди Жавадова.
Унинг таъкидлашича, ушбу технология далада ишлаш вақтини қисқартириш ва маълумотлар сифатини сақлаб қолиш имконини беради.