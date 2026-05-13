Россия Ўзбекистонга нефть етказиб беришнинг учдан икки қисмидан кўпроғини таъминламоқда
Россия Ўзбекистонга етказиб бериладиган нефть маҳсулотларининг учдан икки қисмидан кўпроғини таъминламоқда. Энергетика форумида Россия компанияларининг нефть-газ соҳасидаги салоҳияти ҳақида сўз борди.
2026-05-13T17:46+0500
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Россия Ўзбекистонга етказиб бериладиган нефть маҳсулотларининг учдан икки қисмидан кўпроғини таъминлаб, мамлакат энергетика хавфсизлигига салмоқли ҳисса қўшмоқда.
Бу ҳақда Энергетика форуми доирасида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси эксперти Сергей Морусов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Морусовнинг таъкидлашича, ўтган йили икки давлат ҳукуматлари ўртасида Россия нефти ва газини етказиб бериш бўйича бир қатор муҳим келишувлар имзоланган.
“Биз эришилган келишувлар ушбу йўналишда Россия-Ўзбекистон ҳамкорлигини янада мустаҳкамлашга хизмат қилишига ишонамиз”, — деди у.
Морусовнинг айтишича, Россия компаниялари Ўзбекистон нефть-газ саноатини ривожлантиришга сезиларли таъсир кўрсатиш салоҳиятига эга.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтда республика нефть-газ саноати бир қатор муаммоларга дуч келмоқда. Улар орасида мавжуд конларнинг тугаши, энергия ресурслари истеъмолининг ўсиши ва углеводородлар тақчиллиги бор.
“Углеводородларни етказиб бериш, ташиш, қазиб олиш ва қайта ишлаш тажрибаси, шунингдек, нефть-газ занжирининг барча босқичларида юқори технологияларни жорий этиш қобилияти Россия компанияларини Ўзбекистон учун ушбу соҳада энг мақбул ҳамкорга айлантиради”, — деди Морусов.
Унинг маълум қилишича, Энергетика ҳафталиги тадбирларида 70 та Россия компанияси иштирок этмоқда.
Улар орасида Россия экспорт марказининг бирлашган стенди, шунингдек, Санкт-Петербург шаҳри ва Челябинск вилоятининг жамоавий экспозициялари бор.
“Биз Ўзбекистон идоралари, ташкилотлари ва тармоқ уюшмалари билан яқиндан ҳамкорлик қиламиз ва ўзбекистонлик ҳамкасбларимизнинг Россия компаниялари билан ҳамкорликка қизиқиш билдираётганини кўрмоқдамиз”, — деди у.