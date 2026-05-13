Гази тугаб бораётган конларда компрессорлар орқали қазиб олиш даражаси сақлаб қолинмоқда
Гази тугаб бораётган конларда компрессор станциялар орқали қазиб олиш сақлаб қолинмоқда. Ўзбекистонда газ саноатида модернизация ва рақамлаштириш давом этмоқда.
14:48 13.05.2026 (янгиланди: 14:59 13.05.2026)
Ўзбекистонда табиий захиралари камайган газ конларида қазиб олишни сақлаб қолиш учун компрессорлар, рақамли платформа ва янги технологиялар жорий этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik.
Ўзбекистоннинг захираси тугаб бораётган конларида ишлаётган корхоналарида сиқиш компрессор станциялари қўлланилиб келинмоқда. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги бўлим бошлиғи Сарвар Раҳимов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Унинг сўзларига кўра, босим кескин пасайган участкаларда қудуқларнинг ўзида қудуқ оғзи компрессорлари қўлланилмоқда.
"Қатлам босими тез пасайган жойларда биз қудуқларнинг ўзида қудуқ оғзи компрессорларини қўллаймиз. Улар ҳисобига бугунги кунда қазиб олиш даражасини сақлаб турибмиз", - деди у.
Республика бўйича газ қазиб олиш таркибида "Ўзбекнефтгаз" улуши тахминан 60 фоизни, хорижий қўшма корхоналар улуши эса 40 фоизни ташкил этади.
Ўзбекистон ҳудудида углеводородлар бешта нефть-газли минтақада қазиб олинади, улар орасида Бухоро-Хива минтақаси асосий улушга эга.
"Шунингдек, Устюрт минтақаси, Сурғил ресурс базасини янада кўпайтиришнинг энг истиқболли йўналишларидан бири сифатида кўрилишини таъкидлаш зарур", - дея қўшимча қилди у.
Раҳимов ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва рақамлаштиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилганини билдирди.
"Газ бера олиш коэффициентини ошириш, тугаган конларда қазиб олишнинг пасайиш суръатларини камайтириш, шунингдек, уларнинг рентабелли эксплуатациясини узайтиришга қаратилган лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда", - деди у.
Унинг таъкидлашича, "Ўзбекнефтгаз" ва ЎзЛИТИнефтгаз конларни рақамлаштириш бўйича E-KON платформасини жорий этган. У кон инфратузилмаси ва қазиб олиш тизимларини ягона рақамли муҳитда бирлаштиради.
"Лойиҳа доирасида "Ўзбекнефтгаз" компаниясининг ишлаб чиқариш объектлари, жумладан, қазиб олиш қудуқлари, газ йиғиш пунктлари ва газни тайёрлаш қурилмаларини босқичма-босқич рақамлаштириш амалга оширилди", - деди Раҳимов.
Унинг кайд этишича, тизим тугаб қолган конларда айниқса самарали бўлиб, қазиб олишнинг табиий пасайишини юмшатиш имконини беради.