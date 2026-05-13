https://sputniknews.uz/20260513/aes-qurilishida-yaqin-haftalarda-birinchi-beton-ishlari-boshlanishi-kutilmoqda--rosatom-vakili-57536743.html
АЭС қурилишида яқин ҳафталарда биринчи бетон ишлари бошланиши кутилмоқда — Росатом вакили
АЭС қурилишида яқин ҳафталарда биринчи бетон ишлари бошланиши кутилмоқда — Росатом вакили
Sputnik Ўзбекистон
Росатом вакили маълум қилишича, Ўзбекистонда АЭС қурилишида яқин ҳафталарда биринчи бетон ишлари бошланиши кутилмоқда. Лойиҳа доирасида РИТМ-200 ва ВВЕР-1000 блоклари назарда тутилган.
2026-05-13T12:58+0500
2026-05-13T12:58+0500
2026-05-13T12:58+0500
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
ўзбекистон
қурилиш
жамият
росатом
аэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57535235_0:20:2730:1556_1920x0_80_0_0_be417e4d05a2346b8a278015ed497341.jpg
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. “Росатом” давлат корпорациясининг Хитой ва Ўзбекистондаги атом энергетика лойиҳалари директори Андрей Поляков яқин ҳафталарда АЭС қурилишида биринчи бетон ишлари бошланиши кутилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Поляковнинг айтишича, РИТМ-200 энергоблоклари бўйича бетонлаш ишлари аввал белгиланган жадвалдан олдин бошланган.Шунингдек, Поляков маълум қилишича, лойиҳа доирасида икки РИТМ-200 ва икки ВВЭР-1000 энергоблокларини қуришни назарда тутувчи янги конфигурация бўйича қўшимча келишув имзоланган.Унинг сўзларига кўра, "Росатом" ҳар қандай иқлим ва геологик мураккаб шароитларда ҳам атом электр станцияларини қуришга тайёр.Таъкидланишича, ҳозирги вақтда "Росатом" атом электр станцияларини экспорт қилиш бозорининг қарийб 88 фоизини эгаллайди.Шунингдек, "Росатом" уран захиралари ҳажми бўйича дунёда иккинчи, уни қазиб олиш бўйича учинчи, бойитиш бўйича дунёда биринчи ва ядро ёқилғисини ишлаб чиқариш бўйича учинчи ўринда туради.
https://sputniknews.uz/20260421/aes-qurilish-javoblar-57038374.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57535235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c17fa045073070f8463052eb338ba15.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, ўзбекистон, қурилиш, жамият, росатом, аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, ўзбекистон, қурилиш, жамият, росатом, аэс
АЭС қурилишида яқин ҳафталарда биринчи бетон ишлари бошланиши кутилмоқда — Росатом вакили
Лойиҳа доирасида икки РИТМ-200 ва икки ВВЭР-1000 энергоблокларини қуришни назарда тутувчи янги конфигурация бўйича қўшимча келишув имзоланган.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik.
“Росатом” давлат корпорациясининг Хитой ва Ўзбекистондаги атом энергетика лойиҳалари директори Андрей Поляков яқин ҳафталарда АЭС қурилишида биринчи бетон ишлари бошланиши кутилаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
мухбири хабар берди.
Поляковнинг айтишича, РИТМ-200 энергоблоклари бўйича бетонлаш ишлари аввал белгиланган жадвалдан олдин бошланган.
Шунингдек, Поляков маълум қилишича, лойиҳа доирасида икки РИТМ-200 ва икки ВВЭР-1000 энергоблокларини қуришни назарда тутувчи янги конфигурация бўйича қўшимча келишув имзоланган.
“Росатом", умуман олганда, ҳозирда катта қувватли АЭСлар ва кичик модулли реакторлар нуқтаи назаридан анъанавий маҳсулотларимизни илгари суриш учун тўлиқ ваколатлар занжирига эга ва Ўзбекистон бир вақтнинг ўзида битта майдонда иккита лойиҳани амалга ошириб, бу борада бутун сайёрада олдинда”, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, "Росатом" ҳар қандай иқлим ва геологик мураккаб шароитларда ҳам атом электр станцияларини қуришга тайёр.
“Бу ечимлар вақт синовидан ўтган, ҳам иқлим, ҳам геологик жиҳатдан мураккаб шароитларда ишончли”, — деди Поляков.
Таъкидланишича, ҳозирги вақтда "Росатом" атом электр станцияларини экспорт қилиш бозорининг қарийб 88 фоизини эгаллайди.
Шунингдек, "Росатом" уран захиралари ҳажми бўйича дунёда иккинчи, уни қазиб олиш бўйича учинчи, бойитиш бўйича дунёда биринчи ва ядро ёқилғисини ишлаб чиқариш бўйича учинчи ўринда туради.
"Ҳозирда бутун дунё бўйлаб катта қувватга эга 25 та экспорт лойиҳаси амалга оширилмоқда, улардан 22 таси "Росатом" томонидан амалга оширилмоқда. Амалга оширилган лойиҳалар нуқтаи назаридан, бутун дунё бўйлаб Россия дизайнидаги 112 та АЭС энергоблоклари қурилган бўлиб, улар орасида ВВЭР энергоблоклари 83 тани ташкил этади. Булар, жумладан, ВВЭР-1200 каби машҳур маҳсулотлар, олдинги авлод лойиҳалари - ВВЭР-1000 ва ВВЭР-440," - деди у.